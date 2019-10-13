Нижегородка Тоня Грязнова прошла кастинг на шоу «Танцы»

В новом сезоне «Танцы» на ТНТ жителям Нижнего Новгорода будет за кого болеть – 24-летняя нижегородка Тоня Грязнова прошла кастинг на знаменитое шоу.

- За год ее жизнь кардинально поменялась, - говорится в официальной группе шоу «Танцы» в социальной сети. - Теперь она танцует, выглядит и строит свою жизнь по-другому. Хочет победить, чтобы переехать вместе с сыном в Москву.

К слову, на этом шоу девушка отнюдь не новичок – в прошлом году она уже отправляла на шоу ролик со своим участием. В нем она танцует на фоне знаменитых нижегородских пакгаузов на Стрелке. Тогда видео вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях.