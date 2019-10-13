2019-10-13T22:20:05+03:00
Звезды

Нижегородка Тоня Грязнова прошла кастинг на шоу «Танцы»

Девушка мечтает победить, чтобы переехать с сыном в Москву
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородка Тоня Грязнова прошла кастинг на шоу «Танцы».Нижегородка Тоня Грязнова прошла кастинг на шоу «Танцы».Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В новом сезоне «Танцы» на ТНТ жителям Нижнего Новгорода будет за кого болеть – 24-летняя нижегородка Тоня Грязнова прошла кастинг на знаменитое шоу.

- За год ее жизнь кардинально поменялась, - говорится в официальной группе шоу «Танцы» в социальной сети. - Теперь она танцует, выглядит и строит свою жизнь по-другому. Хочет победить, чтобы переехать вместе с сыном в Москву.

К слову, на этом шоу девушка отнюдь не новичок – в прошлом году она уже отправляла на шоу ролик со своим участием. В нем она танцует на фоне знаменитых нижегородских пакгаузов на Стрелке. Тогда видео вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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