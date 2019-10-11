2019-10-11T18:10:31+03:00
Общество

Тина Канделаки провела зарядку для более пяти тысяч нижегородцев

Мероприятие прошло в рамках форума «Россия – спортивная держава»
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
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Известная российская журналистка и общественный деятель Тина Канделаки провела зарядку для более пяти тысяч нижегородцев в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» 11 октября.

Мероприятие состоялось в 12.00 на стадионе «Нижний Новгород». На поле вместе с журналисткой вышли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и более четырех тысяч человек. Остальные нижегородцы смогли выполнить спортивные упражнения со звездным тренером благодаря транслируемой со стадиона на другие площадки картинке.

Отметим, что зарядка прошла во второй день международного форума, в ходе которого был проведен ряд деловых встреч и подписано несколько важных соглашений, нацеленных на развитие спорта в Нижегородской области.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Глава региона Глеб Никитин рассказал, что включение в программу форума подобного спортивного мероприятия помогло ему разрядиться в середине рабочего дня.

- Отличное настроение после зарядки! У нас действительно рабочий день, деловой форум. Вчера было много серьезных переговоров, дискуссий, площадок. Сегодня уже успел провести ряд встреч. То, что мы встроили эту зарядку в программу форума – это замечательно!, - сказал он.

Губернатор также подчеркнул, что занятия спортом важны и полезны для людей всех возрастов, так как способствуют хорошему настрою и продуктивности.

Своими эмоциями после проведения зарядки поделилась и телеведущая Тина Канделаки.

- Работу никто не отменял. Но когда работа проходит на фоне таких спортивных праздников – она спорится! Мы вчера говорили очень много про будущее спорта. Говорили, что круто, что здесь в Нижнем Новгороде после Чемпионата мира по футболу такое наследие, такой форум и такое количество людей, - выразила свое мнение она.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

В ходе трансляции происходящего на стадионе действия к выполнению зарядки присоединись шесть ФОКов, региональное управление МЧС РФ вместе с бадминтонисткой Валерией Сорокиной, Академия МВД РФ и Чемпион мира по боксу Артем Пашпорин, студенты ННГУ им. Лобачевского и чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Для двухсот сотрудников Горьковского автомобильного завода зарядку провел чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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