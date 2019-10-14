Стало известно, что появится на месте снесенного кафе у Нижегородского кремля

Который день в соцсетях не утихают споры по поводу снесенного кафе у Нижегородского кремля. В минувшие выходные нижегородцы наблюдали за тем, как исчезает целая эпоха. Несмотря на то, что летнее кафе уже несколько лет не функционировало, многим воспоминания о нем грело душу.

Еще недавно заброшенное кафе у кремля выглядело так. Фото: Алексей Алехин.Фото: СОЦСЕТИ

- Жаль. Детство и три шарика мороженого с сиропом в металлической креманке, - написала нижегородка Елена Акимова.

-Как жалко. Большая крыша была. Очень удобно ждать транспорт, а то там вечно толпа с Минина едет, а новой умной остановки на пять человек хватает, - сокрушается Елена Ласанта.

Между тем пошел слух, что объект попросту сдан в аренду, а на месте старой кафешки откроется нечто новое и любопытное. И, действительно, слева от Дмитриевской башни кремля должна появиться благоустроенная общественная территория.

В советские годы на месте кафе располагался вход в кремлевский музей. Фото: Михаил Песин.Фото: СОЦСЕТИ

Как «Комсомольской правде» рассказали в Управлении делами правительства Нижегородской области, пристрой был аварийным, а решение о его сносе было принято в связи с реконструкцией кремлевского бульвара от Дмитриевской до Кладовой башен.

- Благоустроенная территория предусматривает места для отдыха посетителей кремля и сбора туристических групп. Сейчас разрабатывается архитектурный дизайн-код и места размещения объектов нестационарной торговли (сувенирных лавок, точек общепита, кафе) в рамках концепции развития территории Нижегородского кремля, - уточнили в Управлении.