«УМНИК-2019»: накануне финала конкурса

По результатам национального Рейтинга инновационных регионов России, разработанного Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 2012 году совместно с Минэкономразвития, Нижегородская область в 2017-2018 годах вошла в пятерку регионов-лидеров России по объему привлеченных средств из Фонда содействия инновациям.

Фактически, это означает, что регион вошел в группу «сильных инноваторов» - самых технологически инновационных субъектов РФ – это в очередной раз доказало важность Нижегородского региона и его промышленности для всей отраслевой экономики страны.

То, что наш регион всегда являлся одним из лидеров технологий в стране, уже давно известно абсолютно всем и каждому. Окунемся немного в историю: еще в XIX в. город самоутверждается как важный не только торговый, но и промышленно-экономический центр страны, а удобное местоположение на двух крупных судоходных реках сразу только ускоряет его развитие, способствуя развитию первых промышленных предприятий. ХХ век – это период настоящего расцвета Горького, начиная с 30-х гг. это важнейший центр всей отечественной промышленности. Предприятия автомобильной, оборонной, атомной промышленности создавали десятки и сотни рабочих мест, которые занимали молодые изобретатели, ученые, технологи, инженеры и инноваторы – лучшие из лучших выпускников горьковских вузов. Окрыленные возможностью применить на практике свои идеи, они претворяли в жизнь самые смелые разработки, рискуя и не боясь осуждения – именно здесь, на берегах двух рек, гениальный Ростислав Алексеев создал прототипы судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолётов. Каждый, кто хотя бы раз бывал в Москве, видел гордые корабли на подводных крыльях, элегантно разрезающие волну Москва-реки. А когда-то говорили – невозможно…

Фото: организаторы мероприятия

Колоссальный потенциал нижегородской науки и по сей день потрясает мир своими разработками. Поддерживаемые государственными программами, молодые ученые создают технологические инновации, совершают чудеса в области науки и техники и меняют таким образом мир вокруг себя.

Тем не менее, после сворачивания части программ государственной финансовой поддержки инновационного предпринимательства РФ, в регионе был отмечен закономерный спад показателей экономического развития.

Существовавшие премии и программы поддержки не могли в полной мере удовлетворить научно-экономические потребности региональных интеллектуалов. Возникла острая потребность в создании надежного фундамента и вместе с тем инструмента квалифицированной и своевременной поддержки инновационного предпринимательства. Таковым стал созданный в 1994-м году Фонд содействия инновациям – некоммерческая организация, которая осуществляет и курирует политику развития и финансовой поддержки в научно-технической сфере, причем это касается не только Нижегородской области, но и практически всей страны – по состоянию на 2019-й год насчитывается 72 региональных представительства, и их число может только увеличиться. Именно Фонд содействия инновациям через свои региональные представительства сумел полностью компенсировать недостаток финансовой поддержки за счет федеральной грантовой поддержки по различным программам.

Региональным представительством Фонда содействия инновациям в Нижегородской области является технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка». С начала его работы в 2015 году Фонд поддержал более 193 нижегородских проектов на сумму больше 900 млн.рублей, и с каждым последующим годом реализации грантовых программ динамика привлеченных инвестиций только растет.

«Статус регионального представительства Фонда накладывает на нас определенные обязательства, которые мы несем перед инновационным сообществом региона», - поделился мнением директор УК технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев. «Нам важно своевременно осуществлять все поставленные Фондом задачи. В этой связи, мы проводим большую работу по пропаганде участия в программах Фонда среди студентов нижегородских высших учебных взаимодействий. Наши специалисты проводят выездные консультации на регулярной основе, и мы можем совершенно точно отметить, что интерес будущего поколения инноваторов к взаимодействию с Фондом только растет».

Интерес молодых ученых к работе Фонда отнюдь не случаен. Основной реализуемой программой в регионе, ориентированной на поддержку молодых ученых и инновационного предпринимательства, является программа «УМНИК», впервые запущенная в 2004 г. Она ориентирована как раз на финансирование молодых исследователей и их разработок, а также подготовку исследователей к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации своих трудов.

«Мы ведем структурированную и точечную работу по сбору, рассмотрению и подготовке заявок к участию в конкурсе», - рассказывает Т.Радаев. «В нем может принять любой желающий, если он является гражданином Российской Федерации, в возрасте от 18 до 30 лет, имеющим при этом инновационный проект. Уже несколько лет подряд, квота для победителей в нашем регионе составляет 22 проекта».

Конкурсная часть «УМНИКа» разделена на отдельные направления, в рамках которых участники занимаются научно-инновационной деятельностью в сферах информационных технологий, цифровой медицины, аппаратных комплексов, биотехнологий – и это далеко не полный перечень перспективных направлений.

Из года в год результаты, достигнутые этой программой, неуклонно растут: в 2015-2019 гг. было подано 580 заявок на участие в конкурсе, 76 проектов были поддержаны на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Например, победитель конкурса «УМНИК-2012», Лавр Крюков, создал малое инновационное предприятие и теперь активно развивает свой проект в сфере биотехнологий и растениеводства с использованием технологии микроклонального размножения «в пробирке». Победа в конкурсе «УМНИК» позволила получить устойчивую финансовую базу, а также привлечь дополнительные инвестиции.

Участник программы «УМНИК-2011» Святослав Зиновьев получил грант в 2012-м году. Инновационный проект, пришедший на конкурс, очень скоро реализовался как не имеющий аналогов в отечественной цифровой медицине. Получивший поддержку Фонда прототип стал важнейшим технологическим решением в сфере клинической онкологии – он предназначен для исследования материала на предмет наличия опухолевых клеток рака, а также изучения их характеристик, что позволяет прогнозировать течение заболевания, определиться с тактикой его ведения, и выявлять мишени для таргетной терапии. На данный момент эта, технология запатентована, получены инвестиции от Фонда содействия инновациям на общую сумму 17 млн.рублей, было открыто производство. Проект одержал победу в номинации «Инновации в производстве продукции и товаров медицинского назначения» в конкурсе «Лидер промышленности России», а компания Зиновьева, НПП «Биочип», получила главную врачебную премию страны «Признание-2017». Продукт является уникальным и не имеет аналогов в стране, его уже поставляют в страны СНГ, также идёт процесс апробации для поставки тестовых систем в страны Европейского союза. Реализация этих процессов стала возможной во многом благодаря участию в конкурсе «УМНИК».

Важность программы подтверждают и участники конкурса других лет.

«УМНИК – это не только отличная возможность для самообразования. Это также возможность привлечь дополнительные инвестиции в своей проект, но, кроме материальной, здесь есть и важная мотивационная составляющая», - рассказал Виктор Будашов, участник конкурса «УМНИК»-2018. «Приходится просчитывать все шаги своей работы над проектом на несколько лет вперед, учитывая все – от бизнес-плана до потенциальных издержек и поиска рынков сбыта. УМНИК дает отличную возможность прочувствовать все коммерческие выгоды от своих начинаний, поэтому участие в этом конкурсе так важно».

После длительных отборочных испытаний, продолжавшихся практически в течение всего календарного года, практически всё готово к финальному этапу «УМНИКА», который, как и в прошлом году, пройдет в стенах технопарка «Анкудиновка»: важность этой организации как ключевого звена поддержки инновационных проектов в регионе, не вызывает сомнений. Финалистов оценит региональное экспертное жюри, утвержденное Правительством Нижегородской области и Фондом содействия инновациям, в состав которого, как обычно, вошли руководители ведущих корпораций, инвесторы, представители бизнес-сообщества и технологического сообщества, а также органов государственной власти региона. Победители конкурса безвозмездно получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие научно-технической идеи, хотя главное в данном случае, конечно, не финансирование, а возможность развития своей идеи, выход на дальнейший рост и совершенствование. Пройдет мероприятие 31 октября.

Сильнейшие научные проекты с повышенной практической значимостью были выбраны и допущены до финала в ходе сложного многоступенчатого отбора. Вне всякого сомнения, каждый из участников, вне зависимости, одержит он победу или нет, уже в некотором роде победитель – ведь его идея уже оценена по достоинству и будет в недалеком будущем иметь повышенную значимость с точки зрения научной состоятельности для региональной науки. Важно отметить, что, являясь опорным пунктом Фонда содействия инновациям по Нижегородской области, технопарк зачастую становится «резиденцией» для многих поддержанных проектов, которые являются иногда настоящими лидерами и первопроходцами в своей сфере. «УМНИКи» имеют возможность получить статус резидента технопарка, со всеми вытекающими отсюда льготами и мерами поддержки, предусмотренными политикой «Анкудиновки» по линии поддержки субъектов МСП. Грядущее открытие центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» должно только укрепить эту политику и стать очередным важным связующим звеном между инноватором и государством. Проекты будут вести и сопровождать на всех стадиях его развития, от идеи до полной успешной коммерциализации, что отвечает интересам как ученого, так и государства, и выполняет задачи Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Таким образом, на примере реализации молодежной программы Фонда, «УМНИК», можно утверждать с абсолютной уверенность, что в Нижегородской области своими, уверенными темпами развивается показательный симбиоз науки и бизнеса, способный, благодаря грамотной и тщательно выстроенной работе, давать поразительные практические результаты. Ведь это только пока проекты кажутся смелыми технологическими авантюрами, которые могут существовать разве что на бумаге – каждая из этих идей способна на настоящую технологическую революцию.