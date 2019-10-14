Нижегородец победил на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди юниоров

Кирилл Тюлюков победил на всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию на саблях среди юниоров до 21 года. Соревнования прошли 12 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный». Участие в них приняли 112 сильнейших спортсменов и их тренеров из тринадцати регионов страны: Московской, Новосибирской, Нижегородской, Вологодской, Саратовской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Республики Татарстан и Алтайского края.

(слева направо) Мария Зинюхина, Вероника Романенко, Валерия Кобзева, Анастасии Шорохова. Фото: Александр Барыкин.

Честь Нижегородской области среди юношей защищали восемь фехтовальщиков, из которых четыре из Арзамаса. Победу одержал Кирилл Тюлюков (тренеры Николай Хозин и Вадим Карпычев). Это позволило ему вновь занять первую позицию в системе отбора.

- Это один из этапов отбора на первенство Европы и Мира, - уточнил главный тренер Нижегородской области Николай Хозин. - Победа дает спортсмену дополнительные очки для рейтинга. Сейчас Кирилл должен стать номером один во всероссийском рейтинге спортсменов в его возрастной категории.

- В этом году мы впервые проводим молодежное первенство на саблях среди юниоров до 21 года, - пояснил председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Олег Лавричев. - приятно осознавать, что хорошие результаты оправдывают наши ожидания. Кирилл снова завоевал золото на рейтинговом турнире, укрепив свои позиции.

Генеральным спонсором соревнований выступил Арзамасский приборостроительный завод им П. И. Пландина и гендиректор Олег Лавричев.

ИТОГИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

1 место - Кирилл Тюлюков (Арзамас);

2 место - Дмитрий Насонов (Санкт-Петербург);

3 место - Никита Преснов и Магамед Халимбеков (Москва).

ИТОГИ СРЕДИ ДЕВУШЕК

1 место - Вероника Романенко (Новосибирск);

2 место - Мария Зинюхина (Самарская область);

3 место - Валерия Кобзева (Новосибирская область) и Анастасия Шорохова (Новосибирская область).