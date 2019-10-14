2019-10-14T17:52:06+03:00
Общество

Нижегородец победил на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди юниоров

Генеральным спонсором соревнований выступил Арзамасский приборостроительный завод
Анна МИГАЛОВА
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(верхний ряд) Дмитрий Насонов, Кирилл Тюлюков, Никита Преснов, Магамед Халимбеков. Фото: Александр Барыкин.(верхний ряд) Дмитрий Насонов, Кирилл Тюлюков, Никита Преснов, Магамед Халимбеков. Фото: Александр Барыкин.
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Кирилл Тюлюков победил на всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию на саблях среди юниоров до 21 года. Соревнования прошли 12 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный». Участие в них приняли 112 сильнейших спортсменов и их тренеров из тринадцати регионов страны: Московской, Новосибирской, Нижегородской, Вологодской, Саратовской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Республики Татарстан и Алтайского края.

(слева направо) Мария Зинюхина, Вероника Романенко, Валерия Кобзева, Анастасии Шорохова. Фото: Александр Барыкин.

(слева направо) Мария Зинюхина, Вероника Романенко, Валерия Кобзева, Анастасии Шорохова. Фото: Александр Барыкин.

Честь Нижегородской области среди юношей защищали восемь фехтовальщиков, из которых четыре из Арзамаса. Победу одержал Кирилл Тюлюков (тренеры Николай Хозин и Вадим Карпычев). Это позволило ему вновь занять первую позицию в системе отбора.

- Это один из этапов отбора на первенство Европы и Мира, - уточнил главный тренер Нижегородской области Николай Хозин. - Победа дает спортсмену дополнительные очки для рейтинга. Сейчас Кирилл должен стать номером один во всероссийском рейтинге спортсменов в его возрастной категории.

- В этом году мы впервые проводим молодежное первенство на саблях среди юниоров до 21 года, - пояснил председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Олег Лавричев. - приятно осознавать, что хорошие результаты оправдывают наши ожидания. Кирилл снова завоевал золото на рейтинговом турнире, укрепив свои позиции.

Генеральным спонсором соревнований выступил Арзамасский приборостроительный завод им П. И. Пландина и гендиректор Олег Лавричев.

ИТОГИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

1 место - Кирилл Тюлюков (Арзамас);

2 место - Дмитрий Насонов (Санкт-Петербург);

3 место - Никита Преснов и Магамед Халимбеков (Москва).

ИТОГИ СРЕДИ ДЕВУШЕК

1 место - Вероника Романенко (Новосибирск);

2 место - Мария Зинюхина (Самарская область);

3 место - Валерия Кобзева (Новосибирская область) и Анастасия Шорохова (Новосибирская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

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