Осужденный за убийство нижегородец три года насиловал 15-летнюю воспитанницу детского дома

Когда в один из детских социально-реабилитационных центров Большемурашкинского района поступила новая воспитанница, никто и представить не мог, какая трагедия произошла в ее жизни.

- В сентябре психолог нашего центра начал разговаривать с новенькой ученицей 9 класса Елизаветой Парамоновой (имя героини изменено – прим. Ред.), - рассказали сотрудники центра сотрудникам правоохранительных органов. – Тут-то она и рассказала, что вот уже три года подвергается сексуальному насилию со стороны местного жителя. Причем последний контакт у них был в начале сентябре этого года.

Разумеется, сразу после этого к делу подключились сотрудники правоохранительных органов. По данному факту была начата доследственная проверка.

- В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый в совершении этого преступления 40-летний мужчина уже был ранее судим за убийство, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Теперь же он взял в аренду магазинчик по продаже стройматериалов. Также он занимается ремонтом квартир и домов местных жителей. В последнее время претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было.