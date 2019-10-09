2019-10-09T13:20:49+03:00
Происшествия

«Неслись как угорелые»: Появилось видео с места страшной аварии на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде

Очевидцы сообщают, что утром дорога была покрыта наледью [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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ДТП произошло утром 9 октября.ДТП произошло утром 9 октября.Фото: принтскрин видео.
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Страшная автомобильная авария произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 9 октября. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП.

Видео с места страшной аварии на Молодежном проспекте.Источник: паблик "Регион-52"

- Никогда такого не было, и вот опять. Массовая авария на виадуке по дороге с Молодежного проспекта к аэропорту. По утрам в такую погоду на этом виадуке всегда наледь, будьте аккуратнее, - предупредил паблик «Регион-52».

ДТП произошло утром 9 октября. Фото: СОЦСЕТИ

ДТП произошло утром 9 октября.Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики подтвердили, что в среду утром на том участке образовалась наледь, отчего управлять автомобилем было непросто.

- Там с ночи снег был. Я в час туда въехал. Потихоньку проехал, а некоторые неслись как угорелые по привычке, - написал Сергей Бусуек.

- Каждый год в это время колотятся там. Чуть подмерзло и все… - добавил Владимир Коренов.

- Не мешало бы там ограничение скорости ввести по погодным условиям. Там даже в сырую погоду может хорошенько потянуть, - написал Александр Романов.

ДТП произошло утром 9 октября. Фото: СОЦСЕТИ

ДТП произошло утром 9 октября.Фото: СОЦСЕТИ

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что смертельное ДТП произошло около 7.20. 36-летний водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другое авто. В результате аварии один человек погиб, двое получили повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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