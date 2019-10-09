«Неслись как угорелые»: Появилось видео с места страшной аварии на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде
Страшная автомобильная авария произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 9 октября. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП.
Видео с места страшной аварии на Молодежном проспекте.Источник: паблик "Регион-52"
- Никогда такого не было, и вот опять. Массовая авария на виадуке по дороге с Молодежного проспекта к аэропорту. По утрам в такую погоду на этом виадуке всегда наледь, будьте аккуратнее, - предупредил паблик «Регион-52».
ДТП произошло утром 9 октября.Фото: СОЦСЕТИ
Подписчики подтвердили, что в среду утром на том участке образовалась наледь, отчего управлять автомобилем было непросто.
- Там с ночи снег был. Я в час туда въехал. Потихоньку проехал, а некоторые неслись как угорелые по привычке, - написал Сергей Бусуек.
- Каждый год в это время колотятся там. Чуть подмерзло и все… - добавил Владимир Коренов.
- Не мешало бы там ограничение скорости ввести по погодным условиям. Там даже в сырую погоду может хорошенько потянуть, - написал Александр Романов.
ДТП произошло утром 9 октября.Фото: СОЦСЕТИ
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что смертельное ДТП произошло около 7.20. 36-летний водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другое авто. В результате аварии один человек погиб, двое получили повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU