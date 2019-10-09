2019-10-09T11:48:03+03:00
Звезды

«Знаешь, папа, мне тебя не хватает»: 17-летняя дочь Бориса Немцова опубликовала трогательный пост

9 октября 2019 года известному политику исполнилось бы 60 лет [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Екатерина Одинцова родила известному политику сына Антона и дочку Дину.Екатерина Одинцова родила известному политику сына Антона и дочку Дину.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Телеведущая Екатерина Одинцова и ее 17-летняя дочь Дина сделали трогательные публикации в Инстаграме в память о Борисе Немцове, которому 9 октября 2019 года могло исполниться 60 лет.

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9 октября 2019 года Борису Немцову исполнилось бы 60!
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Бывшая гражданская жена убитого политика призналась, что уважает отца двух своих детей за доброту и честность. И если бы он только мог ее услышать - сказала то, что редко говорила ему при жизни.

- Ты старался вдохновить, поддержать и помочь своим близким научиться быть сильными, свободными и раскрыть свой потенциал. Ты всегда видел в людях их лучшие качества и не хотел верить в худшие, - написала Одинцова. - Я благодарна тебе за все, хотя не все смогла вовремя правильно понять - потребовалось время. Время, которое мы живем без тебя. Ты в нашей доброй памяти и в любящих сердцах.

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17-летней Дине Немцовой очень не хватает отца
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Дина Немцова также на своей страничке обратилась к отцу. Он вспомнила детские годы, когда ей приснился сон, что его не стало. Тогда взрослые сказали, что это всего лишь ночной кошмар и что они никогда не сбываются.

- Знаешь, папа, мне тебя очень не хватает. И прости меня за такую грусть в голосе, но я знаю, что ты единственный, кто может меня полностью понять, - отметила девушка. - Знаешь, папа, я не боюсь смерти, потому что в турбулентности в самолете я просто думаю: «Даже если что-то случится, то я увижу тебя, и мы обнимемся и хорошо пообщаемся». Я люблю тебя, папа. Надеюсь, что у тебя сейчас все хорошо.

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Анна Немцова отказывается говорить об убитом политике в прошедшем времени
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ИСТОЧНИК KP.RU

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