«Знаешь, папа, мне тебя не хватает»: 17-летняя дочь Бориса Немцова опубликовала трогательный пост

Телеведущая Екатерина Одинцова и ее 17-летняя дочь Дина сделали трогательные публикации в Инстаграме в память о Борисе Немцове, которому 9 октября 2019 года могло исполниться 60 лет.

odintsovaprtrend 9 октября 2019 года Борису Немцову исполнилось бы 60!

Бывшая гражданская жена убитого политика призналась, что уважает отца двух своих детей за доброту и честность. И если бы он только мог ее услышать - сказала то, что редко говорила ему при жизни.

- Ты старался вдохновить, поддержать и помочь своим близким научиться быть сильными, свободными и раскрыть свой потенциал. Ты всегда видел в людях их лучшие качества и не хотел верить в худшие, - написала Одинцова. - Я благодарна тебе за все, хотя не все смогла вовремя правильно понять - потребовалось время. Время, которое мы живем без тебя. Ты в нашей доброй памяти и в любящих сердцах.

dinanemtsova_ 17-летней Дине Немцовой очень не хватает отца

Дина Немцова также на своей страничке обратилась к отцу. Он вспомнила детские годы, когда ей приснился сон, что его не стало. Тогда взрослые сказали, что это всего лишь ночной кошмар и что они никогда не сбываются.

- Знаешь, папа, мне тебя очень не хватает. И прости меня за такую грусть в голосе, но я знаю, что ты единственный, кто может меня полностью понять, - отметила девушка. - Знаешь, папа, я не боюсь смерти, потому что в турбулентности в самолете я просто думаю: «Даже если что-то случится, то я увижу тебя, и мы обнимемся и хорошо пообщаемся». Я люблю тебя, папа. Надеюсь, что у тебя сейчас все хорошо.

a.a_nemtsova Анна Немцова отказывается говорить об убитом политике в прошедшем времени

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