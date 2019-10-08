Стильно, мощно, современно: Первая в стране презентация уникальной акустики прошла в Нижнем Новгороде

Миллионы людей каждый день слушают музыку. Современные технологии позволяют делать это 24 часа в сутки - во время путешествий, работы, прогулки, отдыха с семьей и даже занятий спортом. Все большую популярность набирают аудиокниги, онлайн-лекции: слушать приходится постоянно. И самую главную роль при выборе наушников, колонок и аутистических систем является качество звучания.

Согласитесь, гораздо приятнее слушать музыку или смотреть фильм, когда каждый звук наполнен жизнью. Не важно, имеете ли вы при этом музыкальный слух или нет. Не важно, разбираетесь ли в частотах или нет. Наслаждаться звучанием хочет каждый.

Именно это желание учитывала французская компания Focal, когда создавала новую акустическую систему Chora. Нижний Новгород встретил первую партию буквально через несколько дней после выпуска.

Десятки гостей собрались в салоне PULT.ru 28 сентября, чтобы первыми протестировать новинку и оценить ее уникальность. Специалисты компании Focal провели для гостей мастер-класс, подготовили презентацию и в деталях рассказали о новой системе.

Фото предоставлено PULT.ru

По словам бренд-менеджера компании Focal в России Сергея Фьюри, акустическая система Chora отличается от своего предшественника уникальным материалом, в состав которого входит углерод. Каждая деталь создана на производстве во Франции.

- Focal сегодня является одной из немногих компаний, которая имеет полный цикл производства акустических систем начиная от корпусов заканчивая динамиками, - поделился Сергей.

После презентации для гостей салона PULT.ru было организовано бесплатное прослушивание трек-листа из композиций разных музыкальных жанров. Качество звука, интересный дизайн и доступная цена не оставили равнодушными присутствующих, которые буквально завалили представителей компании вопросами. А самые активные гости получили подарки от производителей.

ГДЕ КУПИТЬ?

Узнать подробности о новой акустической системе можно в салоне PULT.ru по адресу: Нижний Новгород, улица Минина, дом 22/4. Салон работает с 10:00 до 22:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 19:00 в выходные.

Там вы также можете бесплатно послушать музыку на интересующей вас модели и оформить предзаказ. Запись по телефону: +7 (831) 228-08-28.

СПРАВКА КП

Французская компания Focal - владелец торговых марок аудиотехники Focal и Focal Professional – была основана в 1979 году. На сегодняшний день это крупнейший производитель акустических систем во Франции, который входит в тройку лучших в Европе и в десятку лучших в мире. Продукция поставляется в 80 стран мира.

Сейчас компания разрабатывает и производит аудиопродукцию трех основных сфер применения: домашние акустические системы, автомобильные акустические системы, сабвуферы и усилители, а также профессиональные контрольные мониторы и сабвуферы для студий звукозаписи и домашних студий.

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