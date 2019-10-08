«Это фейк, не ведитесь»: Режиссер Егор Баранов опроверг информацию о кастинге в массовку фильма «Гоголь 2»

Нижний Новгород не раз становился локацией для съемок кино. Здесь снимались «Жмурки» Алексея Балабанова, «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, «Выпускной» Сергея Светлакова, «Метод» с Константином Хабенским, а также другие фильмы и сериалы. Окунуться в съемочный процесс хочется и местным жителям, оттого каждое новое объявление о наборе в массовку какого-нибудь кино ждут с замиранием сердца. И вот на днях появился анонс - в Нижнем Новгороде пройдут съемки продолжения фильма про Николая Васильевича Гоголя и создателям требуются актеры массовых сцен!

egor_kino Режиссер Егор Баранов опроверг информацию о наборе массовки для съемок фильма "Гоголь-2"

- 9, 10 ноября на съемку художественного фильма «Гоголь 2» приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 7 до 55 лет (дети до 14 лет в сопровождении ответственного лица). Режиссер - Егор Баранов. Приглашаем большое количество мужчин и женщин. Снимаем улицы Нижнего Новгорода, сцены в кремле и театре. При себе иметь паспорт, прописку и гражданство (желательно), - сообщается в аккаунте massovka_nn, в котором почему-то запрещается оставлять комментарии под постами.

Организаторы кастинга обещают: за один съемочный день выдается 2100 рублей. А чтобы поучаствовать в кастинге, нужно выполнить ряд правил, в том числе заполнить анкету.

Любопытно, что сам Егор Баранов, снявший первого «Гоголя», ничего о съемках в Нижнем Новгороде не знает. А тех, кто объявил набор в массовку, называет не иначе как мошенниками.

- Какие-то жулики опубликовали набор массовки якобы на продолжение «Гоголя» и еще с моим именем… Это фейк, не ведитесь. Не знаю, зачем они это делают. Может, под видом массовки везут людей на завод и котлеты делают… Так что прошу игнорировать этих негодяев, - призывает режиссер.