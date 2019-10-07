БК «НН» сразится с эстонским «Калевом» за место в плей-офф

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сразится с эстонским «Калевом» за место в плей-офф в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» во вторник, 8 октября. У нижегородцев было всего пару дней для подготовки к игре после ожесточенной встречи с пермской «Пармой» - первого матча сезона в Единой Лиги ВТБ.

Главный тренер БК «НН» Зоран Лукич заявил, что для попадания в восьмерку плей-офф после окончания зимы нижегородцам необходимо уже сейчас одерживать победу в матчах с командами из второй турнирной таблицы.

Игра с «Калевом» будет наиболее эмоциональна для нового форварда клуба - Шавона Льюиса, который был весь прошлый сезон отыграл с эстонцами. Нашим противникам тоже непросто: их команду покинул еще один важный игрок - Арнетт Моултри.

Фото: пресс-служба БК "НН"

Кроме того, пресс-служба БК «НН» напомнила, что именно сборная из Эстонии сдвинула нижегородцев в прошлом сезоне с седьмой на восьмую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что победа баскетбольного клуба «Нижний Новгород» над пермской «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ принесла удачу 17-летнему болельщику. Юноша выиграл брендированный в честь БК «НН» автомобиль LADA.