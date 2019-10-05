«Отличалась артистизмом»: Первая учительница Ирины Пеговой рассказала о ее школьных годах

Ирина Пегова встретилась со своей первой учительницей на передаче «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». В выпуске, посвященному Дню учителя, педагог Татьяна Емельянова рассказала о школьных годах своей знаменитой ученицы.

- Очень хорошо ее помню, такую маленькую, с хвостиком на голове, энергичную. Уже тогда она отличалась артистизмом, - отметила учительница.

В выпуске, посвященном Дню учителя, снялась также старшая сестра Пеговой Татьяна.Фото: принтскрин видео.

По словам Емельяновой, будущая звезда никогда не прогуливала и вообще училась прилежно. А еще у нее была обязанность - помогать с домашними заданиями однокласснику, который не отличался большим старанием.

- Ира ходила к нему домой, помогала. И в итоге он стал стоматологом. Можно сказать, что ты сыграла в его жизни положительную роль, - обратилась Емельянова к своей ученице.

На передачу учительница приехала не с пустыми руками. Узнав о том, что Татьяна Викторовна едет на встречу с Ириной, одноклассники попросили передать ей подарок - деревянные украшения для елки ручной работы.

- Я как раз собираю игрушки! - обрадовалась артистка.

Кинозвезда также призналась, что школьные годы вспоминает с улыбкой.

- Это было здорово, потому что мы очень любили свой класс и до сих пор общаемся, встречаемся, - рассказала Ирина. - Многие сейчас работают на местном металлургическом заводе.

Кстати, в школе № 9 города Выкса, которую окончила Ирина Пегова, работал ее отец Сергей - он был физруком. А сегодня там завучем трудится ее старшая сестра Татьяна.