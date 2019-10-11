2019-10-11T18:09:07+03:00
Общество

Нижегородские бизнес-абоненты Tele2 ведут дела с Москвой, Владимиром и Чувашией

Во время деловых поездок нижегородские абоненты оператора проговорили свыше 1,2 млн минут, посетив при этом 79 регионов страны
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 подвела итоги пользовательской активности клиентов B2B-сегмента за летний период. Во время деловых поездок нижегородские абоненты оператора проговорили свыше 1,2 млн минут, посетив при этом 79 регионов страны. В число наиболее популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Саранск, а также города Владимирской области, Татарстана и Чувашии.

В течение трех летних месяцев нижегородские бизнес-абоненты Tele2 пользовались мобильной связью в 79 регионах нашей страны. Наиболее востребованными направлениями деловых поездок стали Москва, Санкт-Петербург, Саранск, города Владимирской области, Татарстана и Чувашии.

Среди регионов Приволжья самыми популярными направлениями деловых поездок у нижегородцев также стали Чувашия, Марий Эл и Кировская область. При этом число представителей бизнеса, приезжающих в Нижегородскую область в командировки, почти вдвое превысило количество корпоративных клиентов, выезжающих за пределы данного региона. Чаще всего столицу Приволжского федерального округа летом посещали жители Чувашии, Ульяновской области и Удмуртии. Таким образом, наиболее тесно нижегородский бизнес общается с корпоративными клиентами Московской области и республики Чувашии – более 60% всех поездок совершается между этими регионами.

По данным оператора, мобильная активность корпоративных клиентов от июня к августу выросла на 18%. В целом же за летние месяцы бизнес-клиенты Tele2 проговорили в поездках по России свыше 1,2 млн минут и получили более 700 тысяч sms-сообщений. Кроме того, корпоративные клиенты активно использовали в командировках мобильный интернет, в среднем один бизнес-абонент в летних поездках скачивал по 2,5 Гб трафика в месяц.

Высокая активность бизнес-абонентов обусловлена в том числе выгодными условиями оператора в поездках по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются. Таким образом, в бизнес-путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.

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