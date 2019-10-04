Появились подробности страшной аварии, произошедшей по дороге в Павлово
Два легковых автомобиля столкнулись в Нижегородской области 4 октября. Как «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону, авария с участием «Мицубиси» и «Лады» произошла около 08.30 на 420 километре трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород.
Две легковушки столкнулись по дороге в Павлово.Видео: https://vk.com/novgorod_52
- В результате ДТП погиб мужчина, которому около 50 лет. По предварительным данным, он был пассажиром иномарки, - уточнил собеседник «Комсомолки». - Водители столкнувшихся машин получили ранения.
Добавим, что причины произошедшего только предстоит выяснить.
Фото: Игорь БоровковФото: СОЦСЕТИ
Ранее сообщалось, что, по словам очевидцев, жуткая автомобильная авария случилась по дороге в Павлово. От сильнейшего удара одну машину выбросило на обочину, а вторая разбилась в хлам. Пользователей соцсетей принялись обсуждать произошедшую трагедию.
- Самые умные. Думают, успеют обогнать, а старуха с косой побыстрее будет. Берегите себя, - прокомментировал аварию Андрей Гаврилов.
- Не торопитесь, на том свете ждут круглосуточно, - посоветовал Сергей Манцуров.
- На тот свет что ли хотят? О родных подумайте, - призывает Любовь Олеговна.
ИСТОЧНИК KP.RU