«Как из “Властелина колец”»: Наталья Водянова пришла на благотворительный вечер в образе эльфа
Фонд «Обнаженные сердца», основателем которого является Наталья Водянова, устроил благотворительный бал 3 октября. Российская супермодель приехала на него в образе эльфа, чем немало восхитила публику. Свой образ Водянова продемонстрировала и в социальных сетях.
- Я готова, мои феи и эльфы! Давайте немного поколдуем ради благой цели, - написала знаменитость в своем Инстаграме.
Для благотворительного вечера «Нижегородская Золушка» облачилась в роскошное платье брусничного цвета с пышной юбкой. В дополнение к образу Наталья надела колье из опалов и бриллиантов и серьги. Однако самой любопытной деталью сказочного образа стали эльфийские ушки. С ними многодетная мать и меценат напоминала героиню из известного фантастического фильма.
- Самый настоящий эльф! Они все-таки существуют, - написала alevtina_ast.
- Настоящая эльфийская принцесса, - добавила utrom_na_more.
- Все эльфы мира поражены вашей красотой, - считает olyayanak.
- Именно в эти моменты мы знаем, что вы приехали с другой планеты, - прокомментировала _cafetiede_.
- Как из «Властелина колец», - отметила journ_girl.
ИСТОЧНИК KP.RU
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