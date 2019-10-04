2019-10-04T12:00:23+03:00
Звезды

«Как из “Властелина колец”»: Наталья Водянова пришла на благотворительный вечер в образе эльфа

Супермодель поразила поклонников милыми ушками [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Основательница фонда устроила традиционный благотворительный бал.Основательница фонда устроила традиционный благотворительный бал.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Фонд «Обнаженные сердца», основателем которого является Наталья Водянова, устроил благотворительный бал 3 октября. Российская супермодель приехала на него в образе эльфа, чем немало восхитила публику. Свой образ Водянова продемонстрировала и в социальных сетях.

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Наталья Водянова на балу благотворительного фонда Обнаженные сердца
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- Я готова, мои феи и эльфы! Давайте немного поколдуем ради благой цели, - написала знаменитость в своем Инстаграме.

Для благотворительного вечера «Нижегородская Золушка» облачилась в роскошное платье брусничного цвета с пышной юбкой. В дополнение к образу Наталья надела колье из опалов и бриллиантов и серьги. Однако самой любопытной деталью сказочного образа стали эльфийские ушки. С ними многодетная мать и меценат напоминала героиню из известного фантастического фильма.

natasupernovanatasupernova
На благотворительный бал Водянова пришла в образе эльфа
48939 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Самый настоящий эльф! Они все-таки существуют, - написала alevtina_ast.

- Настоящая эльфийская принцесса, - добавила utrom_na_more.

- Все эльфы мира поражены вашей красотой, - считает olyayanak.

- Именно в эти моменты мы знаем, что вы приехали с другой планеты, - прокомментировала _cafetiede_.

- Как из «Властелина колец», - отметила journ_girl.

ИСТОЧНИК KP.RU

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