«Как из “Властелина колец”»: Наталья Водянова пришла на благотворительный вечер в образе эльфа

Фонд «Обнаженные сердца», основателем которого является Наталья Водянова, устроил благотворительный бал 3 октября. Российская супермодель приехала на него в образе эльфа, чем немало восхитила публику. Свой образ Водянова продемонстрировала и в социальных сетях.

natasupernova Наталья Водянова на балу благотворительного фонда Обнаженные сердца

- Я готова, мои феи и эльфы! Давайте немного поколдуем ради благой цели, - написала знаменитость в своем Инстаграме.

Для благотворительного вечера «Нижегородская Золушка» облачилась в роскошное платье брусничного цвета с пышной юбкой. В дополнение к образу Наталья надела колье из опалов и бриллиантов и серьги. Однако самой любопытной деталью сказочного образа стали эльфийские ушки. С ними многодетная мать и меценат напоминала героиню из известного фантастического фильма.

natasupernova На благотворительный бал Водянова пришла в образе эльфа

- Самый настоящий эльф! Они все-таки существуют, - написала alevtina_ast.

- Настоящая эльфийская принцесса, - добавила utrom_na_more.

- Все эльфы мира поражены вашей красотой, - считает olyayanak.

- Именно в эти моменты мы знаем, что вы приехали с другой планеты, - прокомментировала _cafetiede_.

- Как из «Властелина колец», - отметила journ_girl.