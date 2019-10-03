2019-10-03T17:21:55+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде отец 10 лет насиловал свою маленькую дочку

Следователи насчитали больше 16 эпизодов его преступлений
Вероника КОТИК
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В Нижнем Новгороде отец 10 лет насиловал свою маленькую дочку.В Нижнем Новгороде отец 10 лет насиловал свою маленькую дочку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Нижнем Новгороде задержали 43-летнего местного жителя, на протяжении десяти лет насиловавшего свою маленькую дочь. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело, в котором следователи насчитали по меньшей мере 16 эпизодов.

- Около трех часов дня 20 мая 2019 года 43-летний Виктор Егоров (имя героя изменено – прим. Ред.) прямо у себя дома изнасиловал свою 21-летнюю дочь, угрожая убийством ей и другим домочадцам, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сам мужчина был арестован.

Однако в ходе расследования выяснилось, что такое нападение на дочь было отнюдь не разовым явлением – мужчина насиловал ее на протяжении десяти лет. В настоящее время выявлено уже 16 эпизодов его преступлений. Не трудно посчитать, что первый раз он изнасиловал дочь, когда ей было всего 11 лет.

- В ходе оперативно-следственных действий сотрудниками полиции выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности мужчины в период с 21 июня 2009 года по 2 июня 2019 года, - сообщил источник. – Сейчас расследование этого преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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