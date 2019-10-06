2019-10-06T10:17:14+03:00
Общество

«Помогли вылезти из разбитого авто»: Очевидцы ДТП спасли девушку возле Нижнего Новгорода

Родственники пострадавшей девушки ищут пару, которая помогла их дочери
Юлия ДАНЧЕНКО
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Очевидцы ДТП спасли девушку возле Нижнего Новгорода. Фото: drive2Очевидцы ДТП спасли девушку возле Нижнего Новгорода. Фото: drive2
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Во вторник, 24 сентября, ночью девушка на красном «Мерседесе» возвращалась в Нижний Новгороде. Но не успев пересечь черту города, у нее во время движения лопнуло колесо, после чего машина улетела в кювет. Выбраться самостоятельно из автомобиля девушка не могла. И тут ей на помощь пришли нижегородцы, которые проезжали мимо.

Парень с девушкой подбежали к лежащей машине и помогли девушке выбраться. Поле чего отвезли ее в больницу.

Спасатели не оставили свои координат, и теперь родители пострадавшей девушки хотят найти и отблагодарить их.

- Хотелось бы найти молодого человека и девушку на «Ладе Приоре» белого цвета, которые помогли 24 сентября ночью, на подъезде к городу моей дочери, - написали родственники в нижегородском паблике. - Напишите мне, Ольга и Артем! Не стесняйтесь! Хотелось бы с вами лично встретиться и сделать вам подарок! За ваш правильный поступок! Вы оказались в нужное время!

В комментариях нижегородцы тоже принялись хвалить и восхищаться поступком молодой пары.

- Радует, что есть такие неравнодушные люди! – написал Иван Козлов.

- Умнички ребята! Таких сейчас очень мало, уверена Олечка Филимонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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