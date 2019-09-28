«Вылезайте из машины и гуляйте!»: Наталья Водянова устроила небольшую экскурсию по Парижу

Наталья Водянова рассказала модному глянцу Vogue о любимых местах в Париже. Прогулку, снятую на видео, 37-летняя супермодель выложила в своем Инстаграме.

- Мой гид по Парижу, - написала знаменитость.

natasupernova Наталья Водянова любит гулять по Парижу с книжкой

Первым делом Водянова отправилась к фонтану Мольера, который, по ее словам, можно найти только во время пешей прогулки.

- Вылезайте из машины, гуляйте, садитесь на велосипед! - призывает модель. - Полюбите Париж, и он ответит вам взаимностью.

natasupernova Знаменитая супермодель показала любимые места в Париже

После променада нижегородка рекомендует заглянуть на японский рынок «Кодавари Рамэн» - точную копию рыбного рынка «Цукидзи» в Токио. Он находится в шаговой доступности от Лувра в первом округе.

- Обслуживают здесь быстро. Отличное место, если у вас есть двадцать минут. Еда вкусная! И никакого хлеба с маслом, - улыбнулась Наталья.

natasupernova Водянова на рыбном рынке в столице Франции

По словам супермодели, ей нравится находить интересные места. Приходить туда, читать книжку. Правда, когда в школах заканчиваются уроки, там становится очень шумно. Однако для нее это не проблема, ведь дома ее ждут пять детей!

- Когда у меня свободный часок, прихожу в салон красоты Balmain. Это уникальное место, которому можно доверять. Сервис на высшем уровне, - добавила звезда.

В ходе небольшой экскурсии Наталья Водянова призналась, что в юные годы совсем не интересовалась миром. Все силы уходили на выживание.

- У меня и мысли не было покинуть родной город, - уверяет манекенщица. - Впервые я приехала в Париж в качестве модели в 1999 году и была потрясена. Архитектура, еда, люди - все было невероятным! Конечно, Париж не только столица Франции, но и столица гастрономии.

С этими словами «Нижегородская Золушка» привела Vogue в роскошный ресторан «Лаперуз», основанный в 1766 году. По мнению Натальи, ценителям высокой кухни и старинных интерьеров непременно следует туда заглянуть.

А завершилась экскурсия на мосту, названном в честь императора Александра III. Как оказалось, очень знаковое для россиянки место.

- Россия и Франция всегда были в хороших отношениях. И этот мост как бы символизирует связь между прошлым и будущим, - заключила супермодель.