В Арзамасе открылась новая общественная приемная партии «Единая Россия»

Первый прием граждан в новой Единой общественной приемной партии «Единая Россия» в Арзамасе и Арзамасском районе состоялся в минувшую субботу, 21 сентября 2019 года. Прием провели депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев и мэр города Александр Щелоков. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Новая общественная приемная переехала на улицу Парковую. Сюда могут обращаться жители города и района за помощью к депутатам партии «Единая Россия» всех уровней.

– Мы подобрали новое помещение большей площади и с хорошими функциональными возможностями, – говорит Олег Лавричев. – Это объединенная приемная депутата Государственной Думы Дениса Москвина и моя как депутата Законодательного собрания. Это место, где люди могут раз в месяц видеть на приеме депутата. С точки зрения взаимодействия по обращениям – в течение рабочего дня здесь по расписанию принимают наши помощники. Надеюсь, что практика прямого общения с избирателями по всем видам обращений будет активно продолжена в формате нашей новой приемной.

На первый прием пришли и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с просьбой помочь в решении личных проблем, и граждане, чьи вопросы затрагивают интересы многих.

Председатель Арзамасского отделения Союза пенсионеров России Анатолий Колосов пришел с проблемой повышения с 1 сентября стоимости льготных проездных билетов для пенсионеров. Анатолий Андреевич считает, что Нижегородский регион с хорошо развитой промышленностью должен регулировать этот вопрос. В пример он привел другие города и регионы, где проезд для пенсионеров в общественном транспорте либо бесплатный, либо его стоимость намного ниже. Олег Вениаминович пообещал данный вопрос вынести на обсуждение в комитет Законодательного собрания по социальным вопросам и во фракцию «Единой России».

Затронули также вопросы реконструкции здания драмтеатра, строительства пристроя к школе №7 и ремонта ДЮСШ №2 в 11 микрорайоне.

Мэр Александр Щелоков пояснил, что для реконструкции Арзамасского театра драмы сейчас выбирают подрядчика, в следующем году будет разработан проект, и не позднее 2021 года должны начаться непосредственные работы. Олег Лавричев отметил, что этот вопрос держит на депутатском контроле и регулярно заостряет его в областном правительстве.

Возведение пристроя школы №7 ведется по плану и должно завершиться в 2020 году. Основное здание также нуждается в ремонте, а финансирование запланировано на 2021 год. Если удастся синхронизировать поступление средств, то школа начнет функционировать в 2021 году.

По ДЮСШ №2 сейчас разрабатывается проектная документация, финансирование есть. Масштабные строительные работы начнутся в следующем году.

Александр Щелоков заверил, что ни одно учреждение спорта в Арзамасе не перепрофилируется, более того, в этом году 50% программ поддержки местных инициатив направлены на реконструкцию именно объектов спорта.

– Когда начинали работать, договорились о практике совместных приемов, – подчеркнул Александр Щелоков. – Человек не должен искать, куда задавать вопросы. Чем больше ресурсов мы сможем здесь сосредоточить, тем легче и продуктивнее будет работа. Мы провели совместный прием с Олегом Лавричевым. Часть вопросов касалась тех обязанностей, которые возложены на нас, а не на депутатов, поэтому разделили ответственность. Будем работать.