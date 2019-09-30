2019-09-30T16:05:14+03:00
Происшествия

«Фрагменты костей и изображение Николая Чудотворца»: Загадочная находка обнаружена на площади Лядова

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
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Загадочная находка обнаружена на площади Лядова.Загадочная находка обнаружена на площади Лядова.
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Загадочная находка была сделана в середине сентября в самом центре Нижнего Новгорода – поблизости от площади Лядова были найдены фрагменты костей и изображение Николая Чудотворца.

- Сообщение о странной находке в районе правого подъема Окского съезда к площади Лядова поступило 13 сентября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции.

В ходе проверки с места происшествия были изъяты фрагменты костей, а также куски ткани с рисунком. На нем вручную было нарисовано изображение Николая Чудотворца и какого-то животного. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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