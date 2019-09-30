«Фрагменты костей и изображение Николая Чудотворца»: Загадочная находка обнаружена на площади Лядова

Загадочная находка была сделана в середине сентября в самом центре Нижнего Новгорода – поблизости от площади Лядова были найдены фрагменты костей и изображение Николая Чудотворца.

- Сообщение о странной находке в районе правого подъема Окского съезда к площади Лядова поступило 13 сентября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции.

В ходе проверки с места происшествия были изъяты фрагменты костей, а также куски ткани с рисунком. На нем вручную было нарисовано изображение Николая Чудотворца и какого-то животного. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.