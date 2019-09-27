Владислав Егоров: «Не надо питать иллюзий – досрочное голосование на выборах никто не отменит»

Секретарь нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября прокомментировал итоги довыборов в гордуму.

- По поводу аномально высокой явки на досрочном голосовании в гордуму: мы подавали обращение и в прокуратуру, и в центральную избирательную комиссию. Избирательная комиссия согласилась с нами, затем проверила все и сказала, что ничего аномального на самом деле в этом нет. Это был просто выброс энергии в конкретно взятом уголке Сормовского района. 1500 жаждущих проголосовать пришли и проголосовали за кандидата «Единой России», - отметил Егоров. - Аномальный выброс все-таки был, и он был направлен в определенную политическую сторону, что заставляет усомниться в том, что досрочное голосование имеет отношение к реальности. Эта форма контролируемого привода, если не брать при этом расчет манипуляции с бюллетенями, которые должны храниться в сейфе в течение 10 дней. Конечно, досрочку надо отменять. Если говорить серьезно, то это большая беда.

В то же время Владислав Егоров уверен, что досрочное голосование на выборах никто не отменит:

- Конечно, не надо питать никаких иллюзий. Изменения в законодательство не примут. Это сразу поставит парламентское большинство в положение проигрывающего. Наша задача – в том, чтобы добиться все-таки максимальной публичности этой проблемы: что голоса избирателей на самом деле, скажем так, далеко не всегда являются объективными.

Лидер областной КПРФ также прокомментировал возможную отмену партсписков на выборах в думу Нижнего Новгорода.

- Должен быть баланс одномандатных округов и представительства для устойчивой партийно-политической системы. Она должна развиваться и развиваться она может только при наличии пропорциональности. Причем 50 на 50 – это оптимальное соотношение. В то же время, если выборы в гордуму станут полностью по одномандатным округам, для КПРФ это не будет большой проблемой, - уверен Егоров.