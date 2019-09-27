2019-09-27T16:55:04+03:00
Общество

Стало известно, когда откроется Большая аллея фонтанов в Автозаводском парке

Эта аллея полноценно не работала более 30 лет
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, когда откроется Большая аллея фонтанов в Автозаводском парке. ФОТО: Алексей МанянинСтало известно, когда откроется Большая аллея фонтанов в Автозаводском парке. ФОТО: Алексей Манянин
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Новой вехой в благоустройстве Автозаводского района можно считать открытие Большой аллеи фонтанов, запланированное на 28 сентября. Напомним, о планах реконструкции фонтанов в Автозаводском парке впервые сообщили еще в июне.

- В рамках благотворительной помощи мы намерены произвести текущий ремонт комплекса фонтанов в Автозаводском парке, - сообщил 19 июня генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк. – Он является настоящим шедевром советского архитектурного строительства. Мы хотим, чтобы этот комплекс заработал уже в текущем году.

На его реконструкцию будет выделено 12,3 миллиона рублей.

Во время Дня города в Нижнем Новгороде состоялось открытие первого фонтана в Автозаводском парке. Теперь к ним присоединились и остальные.

- Аллея, состоящая из 14 маленьких фонтанов и фонтана у зенитной установки, полноценно не работала более 30 лет, - напомнили в администрации Автозаводского района. – Открытие комплекса назначено на 14:00 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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