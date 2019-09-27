2019-09-27T17:05:00+03:00
Общество

Первый в России постановочный цирк откроется в Нижнем Новгороде

Главным режиссером назначен знаменитый воздушный гимнаст Николай Челноков
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы первыми увидят новые номера и даже программы.Нижегородцы первыми увидят новые номера и даже программы.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Нижний Новгород станет первым российским городом, в котором откроется постановочный цирк. Об этом на пресс-конференции сообщил главный режиссер и худрук «Росгосцирка» Георгий Эрадзе.

- На репетиционном и рабочем манежах Нижегородского цирка будут выпускаться новые номера, программы и аттракционы. И я уверен, что в дальнейшем здесь будут появляться звезды настоящего российского цирка с номерами, которые прославят нашу компанию и будут участвовать во всех мировых фестивалях, - заявил Гия Эрадзе.

Главным режиссером постановочного цирка, который начнет работу с 1 октября, назначен известный воздушный гимнаст Николай Челноков. На нем будет весь творческий процесс.

- Мне очень лестно и приятно, что в Нижнем Новгороде появится такой замечательный, творческий человек, настоящий режиссер, который будет возглавлять нижегородский постановочный цирк, - добавил худрук «Росгосцирка». - И от себя, и от Николая хочу сказать большое спасибо Владимиру Шемякину, гендиректору компании, человеку, к которому я пришел и сказал: «У нас должен быть постановочный цирк. Вы понимаете, что это дополнительные расходы и много чего еще…» И он ответил: «Конечно, Гия, он обязательно должен быть». Я рассказал, что в Нижнем Новгороде два манежа, что я нашел Челнокова, а он согласился. Владимир Семенович посмотрел и выдал: «Я все понял. Нижегородский цирк будет постановочным». В кратчайшие сроки были подготовлены и подписаны документы о постановочном цирке. Это большая честь и для нас, и для Нижнего Новгорода. Вы будете первыми зрителями, которые увидят новые номера, а, может, и целые программы, которые будем выпускать здесь.

Присутствовавший на пресс-конференции Николай Челноков отметил, что ему уже доводилось бывать на манеже этого цирка, правда, более 30 лет назад. Также здесь работали его ученики клоуны.

- Наверное, в жизни каждого человека наступает момент, когда надо платить по векселям. Я хочу отдать то, что накопил за свою жизнь. Делиться не сложно, - отметил главный режиссер первого в России постановочного цирка.

В свою очередь новый директор Нижегородского цирка Алена Кириенко надеется, что на местных манежах будут работать настоящие профессионалы, на которых сможет ровняться подрастающее поколение.

- Сейчас у нас есть цирковой кружок, и наши детки, видя, как это делают мастера своего дела, заряжаются и чудесно выступают перед публикой в фойе на втором этаже перед спектаклем «Пять континентов». Мы это впервые опробовали в прошлые выходные, планируем делать и дальше. Конечно, тут будут работать профессионалы. И мы рассчитываем, что вы, Николай, сделаете «вау» и «ах»! А мы будем вам всячески в этом помогать, - пообещала Алена Кириенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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