Начальник цеха №55 АПЗ Сергей Князев отметил 60-летний юбилей

22 сентября отметил свой 60-летний юбилей начальник цеха №55 Арзамасского приборостроительного завода Сергей Князев – сторонник современных методов управления и организации производственного процесса.

– Сергей Юрьевич, вы говорите, что вам всегда везло. С чем это связано?

– С выбором профессии. На заводе у меня трудились родители. Пока учился в институте, всегда считал, что буду работать на АПЗ. В 1982 году пришел на предприятие инженером-наладчиком в ОГК-2. Я поработал еще на трех видах производства: спецтехники (будучи мастером в цехе №37, участвовал в освоении нового изделия в 1984 году), в серийном (магнитофонов «Легенда») и массовом (счетчиков воды).

– В 29 лет вы стали заместителем начальника цеха №30, через два года – его начальником. В истории АПЗ вы были одним из самых молодых начальников цеха?

– 30-й возглавил из-за необходимости увеличения объемов выпуска магнитофонов. В нынешнем корпусе на 4 этаже ранее выпускали их по 20 тысяч штук в месяц. С началом конверсии было принято решение поделить цех и организовать производственные площади в корпусе №35. В 1994 году мне поручили объединить цех №35. В 1996-м руководство назначило меня начальником цеха №55. Тогда выполнялись задачи по развитию расходометрии, которая на тот период являлась ведущим направлением деятельности предприятия. В 2000-х занимался объединением цехов №№30, 48 и 55 – период освоения новых производственных площадей и изделий. Было сложно, но интересно. И сегодня ставятся новые задачи. Решать их с нынешней командой руководителей легко.

– В следующем году – 30 лет, как вы работаете в должности начальника цеха. А какой вы руководитель?

– Требовательный, педантичный. Но не только требую и проверяю, но и стараюсь помогать. И еще – важно настроить и организовать коллектив на работу, найти путь к каждому специалисту, максимально используя его потенциал. На протяжении многих лет учился у руководителей, с которыми работал. Общение с ними и возможность видеть, как они работают и управляют процессами, стали основой моей деятельности.

– Ваш цех выпускает широкую номенклатуру гражданской продукции. Сложно управлять таким производством?

– Скорее ответственно. 55-й цех выпускает большой спектр изделий в короткие сроки, что полностью соответствует запросам потребителей. В цехе действует около 10 технологических процессов. Ежемесячно мы готовы выпускать до 100 тысяч счетчиков воды. За этим стоит напряженная работа персонала цеха на всех этапах производства, начиная с комплектации и завершая отгрузкой. Особые требования к выпуску систем АЛКО, УСУ, тепловых и газовых счетчиков, медицинской техники. Все удается благодаря слаженной работе коллектива. Я счастлив, что тружусь в этой крепкой команде.

– В чем секрет вашей активной жизненной позиции?

– Кто-то из мудрецов сказал: «Значительно легче начинать новую жизнь, нежели заканчивать старую». Не нужно обращать внимания на возраст. Я стараюсь жить активно: продолжаю работать, заниматься физкультурой, ходить пешком, зимой – на лыжах, чаще общаться с близкими, проявлять внимание и заботу к ним.

– Что стало вам подарком на юбилей?

– Рождение внука. Дочка Мария (кстати, тоже работает на заводе в отделе планирования производства и снабжения гражданской продукции) стала мамой, а я – дедушкой. Внука назвали Сашей в честь брата. Вообще, с возрастом семья стала для меня главной ценностью, возможностью отдохнуть после напряженной работы.