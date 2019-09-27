2019-09-27T16:31:13+03:00
Общество

Арзамасские фехтовальщики завоевали медали на Первенстве Нижегородской области

Турнир проходил с 19 по 22 сентября 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские фехтовальщики завоевали медали на Первенстве Нижегородской областиАрзамасские фехтовальщики завоевали медали на Первенстве Нижегородской областиФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасские фехтовальщики завоевали 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали в личных соревнованиях Первенства Нижегородской области по фехтованию на саблях и на шпагах среди юношей и девушек 2005 года рождения и моложе. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На турнире, проходившем с 19 по 22 сентября, Арзамас представляли воспитанники мастера спорта России, тренера высшей категории по фехтованию на саблях Вадима Карпычева и тренера 1 категории по фехтованию на шпагах Александра Фомичева.

Среди юношей-саблистов весь пьедестал почета заняли спортсмены спортклуба «Знамя»: первым стал КМС Алексей Баскаков, второй результат у Артема Грачева, третье место заняли Ярослав Носов и Михаил Кулагин. В соревнованиях девушек серебро у Евгении Архиповой, бронза – у Софии Илюшиной и Вероники Токаревой.

В состязаниях шпажистов среди юношей Даниил Калистов поднялся на третье место, а Алена Болотова стала лучшей среди девушек.

По итогам этих соревнований юные арзамасцы уже в октябре будут представлять Нижегородскую область на Первенстве России среди юношей и девушек до 15 лет, которое пройдет в Смоленске.

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