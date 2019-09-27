Соревнования по конной выездке состоялись в Арзамасе

Впервые в истории Арзамаса на территории пансионата «Морозовский» состоялись соревнования по конной выездке на Кубок конно-спортивного клуба «Дуэт», учредителем которого является Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

– Я благодарю всех присутствующих за то, что, несмотря на непогоду, вы приехали, всех спортсменов и тренеров, которые основательно готовились к этому турниру, – отметил на церемонии открытия соревнований генеральный директор АО «АПЗ», учредитель КСК «Дуэт» Олег Лавричев. – Надеюсь, что этот турнир станет основой для развития конного спорта в Арзамасе и Арзамасском районе. К этому мы и стремимся. Наш турнир имеет призовой фонд 50 000 рублей, поэтому участникам есть за что побороться.

– Мы по праву называем пансионат «Морозовский» фестивальной площадкой, – подчеркнул глава администрации Арзамасского района Василий Демин. – Здесь получили постоянную прописку «Арзамасский гусь» и «Белый ветер». Впервые проводятся соревнования по конной выездке. Выражаю благодарность организаторам, участникам и, конечно, идейному вдохновителю турнира – Олегу Лавричеву.

– Хочется, чтобы этот день обозначил начало пути большого турнира, который объединит не только спортсменов-арзамасцев, но и примет участников из соседних районов, – сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков. – Поздравляю арзамасскую землю с тем, что у нее есть такое прекрасное приобретение, которое выводит всех нас на новый уровень знаний о конном спорте.

На манеж вышли 19 участников из КСК «Дуэт» и «Ясная поляна», частного хозяйства «Конный двор». Соревнования шли по четырем номинациям в зависимости от сложности обязательных программ и возрастной категории всадников: дети до 14 лет, юноши и девушки до 18, любители любого возраста. В программах номинаций – от 13 до 25 упражнений. За выполнением (или невыполнением) каждого, а также за внешним видом участников следили опытные судьи.

Не меньше всадников и тренеров к турниру готовились его организаторы.

– Специально для соревнований были построены боевое поле, разминочное поле, трибуна на 100 посадочных мест, будки для судей, – рассказала директор пансионата «Морозовский» Наталья Иванкова. – Все сделанное соответствует нормам и требованиям конно-спортивных соревнований. Мы посещали профильные спортклубы, консультировались со специалистами.

– Организаторам – пять с плюсом, – отметила главный судья соревнований, судья 1 категории, мастер спорта по конному спорту, тренер высшей категории Елена Ирсецкая. – Провести первый турнир всегда тяжело. Но все прошло отлично. Организаторы сделали все, чтобы привлечь зрителей, обеспечить им хорошее настроение.

Каждый победитель Кубка получил диплом, медаль, денежный приз, ценный подарок, а сами лошади – наградные розетки. Весь день для гостей и зрителей работал буфет пансионата. Пока судейская коллегия подводила итоги турнира, пели «Водоватовские ребята».

– Спасибо моим лошадкам и, конечно, тренеру – Евгении Тимохиной. Она вложила в меня немало сил и терпения. Было потрачено много нервов, но мы справились, - поблагодарила Полина Непекина, ставшая победительницей соревнований.

– Я выступала как тренер и как участник. Мои девочки молодцы: завоевали почти все награды. Сама я взяла серебро. Секрет успешного выступления прост: быть подготовленным и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Есть только ты, лошадь и плац, - поделилась тренер КСК «Дуэт» и призер Евгения Тимохина.

– Думаю, соревнования приживутся, потому что все, за что берется Олег Вениаминович и трудовой коллектив АПЗ, всегда получается на «отлично». Спорт – это будущее, это вложение в наших детей, в их здоровье, - отметила депутат ЗСНО Наталья Смотракова.