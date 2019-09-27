Конкурс «Золотые руки-2019» прошел на АПЗ

На АПЗ прошел XVIII общезаводской конкурс профессионального мастерства «Золотые руки-2019» имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Участие в конкурсе приняли молодые специалисты предприятия, НПЦ завода «Красное знамя» и ПД г.Рязани в возрасте до 30 лет, а также студенты Арзамасского приборостроительного колледжа (АПК).

На церемонии открытия конкурса участников приветствовал директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов:

– Приятно видеть знакомые лица и новичков. Год от года конкурс становится престижнее, увеличивается число участников. Стремитесь быть лучшими в своей профессии, лучшими членами нашего трудового коллектива.

Заявки на участие подали 172 человека, в финале состязались 97 человек по профессиям: токарь-универсал, токарь на станках ИЖ-250, фрезеровщик, слесарь МСР, наладчик станков и манипуляторов с ПУ (токарная группа), наладчик станков и манипуляторов с ПУ (фрезерная группа), слесарь-сборщик АП, монтажник РЭАиП, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, шлифовщик, электроэрозионист. По наиболее многочисленным специальностям был даже проведен предварительный отбор.

Конкурсное задание состояло из двух частей: теории и практики. Жюри оценивались точность выполнения задания, умение работать с чертежами и схемами, аккуратность, культура производства, соблюдение техники безопасности. Всем конкурсантам было предоставлено необходимое оборудование, оснастка, мерительный и режущий инструмент.

Андрей Черницын, член жюри в номинации «Шлифовщик», замначальника цеха №50, рассказал:

– Практические задания были составлены так, чтобы каждый участник смог показать свои знания по профессии. На конкурсе конкуренция высока, здесь борются наши лучшие работники.

– Подобные конкурсы становятся популярными по всей стране. Соревнования держат в тонусе молодых специалистов, заставляют их развиваться, - считает Алексей Прусаков, председатель жюри в номинации «Наладчик станков с ПУ», начальник отдела службы главного технолога. - Экстремальные конкурсные условия заставляют оперативно принимать безошибочные решения, вспоминать особенности оборудования, школьный курс тригонометрии – словом, применять многие накопленные знания.

Победители конкурса «Золотые руки-2019»

Монтажник РЭАиП

1 место – Елена Сенкова (цех №42);

2 место – Валентина Сорокина (цех №41);

3 место – Ксения Картель (цех №37);

3 место – Алёна Мухина (цех №42).

Слесарь МСР

1 место – Максим Попов (цех №53);

2 место – Роман Трошин (цех №53);

3 место – Руслан Барышников (цех №64).

Шлифовщик

1 место – Илья Колесов (цех №54);

2 место – Юлия Кузнецова (НПЦ завода «Красное знамя»);

3 место – Александр Дудоров (цех №56).

Электроэрозионист

1 место – Дмитрий Климов (НПЦ завода «Красное знамя»);

2 место – Владимир Костылев (цех №56);

3 место – Антон Ерин (НПЦ завода «Красное знамя»).

Фрезеровщик

1 место – Сергей Кузнецов (НПЦ завода «Красное знамя»);

2 место – Дмитрий Егоров (НПЦ завода «Красное знамя»);

3 место – Владислав Закутин (НПЦ завода «Красное знамя»).

Слесарь-сборщик АП

1 место – Евгений Луков (цех №49);

2 место – Кирилл Можайкин (цех №49);

3 место – Николай Савин (цех №49).

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ (токарная группа):

1 место – Дмитрий Кукушкин (цех №56);

2 место – Сергей Брунцов (цех №53);

3 место – Илья Платонов (цех №50).

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ (фрезерная группа):

1 место – Антон Федотов (цех №64);

2 место – Андрей Тетерин (цех №53);

3 место – Павел Юдин (цех №53).

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:

1 место – Сергей Дунаев (СГМ);

2 место – Андрей Гусев (СГЭ);

3 место – Андрей Сиротин (СГЭ).

Токарь-универсал:

1 место – Сергей Омелехин (цех №64);

2 место – Илья Хамбиров (НПЦ завода «Красное знамя»);

3 место – Иван Колганов (НПЦ завода «Красное знамя»).

Токарь на станке ИЖ-250:

1 место – Алексей Федурин (цех №53).