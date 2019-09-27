Команда Tele2 учит продавать на биржеКоманда Tele2 учит продавать на бирже

Мобильный оператор Tele2 запускает рекламную кампанию в поддержку уникального продукта – «Биржи Tele2». Оператор первым на телеком-рынке запустил онлайн-платформу, где абоненты могут покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS.

Идея новой рекламной кампании строится на потребности абонентов управлять пакетом своего тарифного плана так, как хочется именно им. И теперь Tele2 дает своим клиентам эту возможность. Абоненты оператора получают полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут их продавать и покупать на «Бирже Tele2».

По сюжету рекламного ролика в центре внимания СМИ оказывается босс команды Tele2. Он представляет уникальный сервис оператора – «Биржу Tele2»: «Теперь наши абоненты могут продавать минуты и гигабайты из пакета». А команда Tele2 объясняет, как им пользоваться: «Просто выставляйте их как лот – и после продажи деньги падают вам на счет». Оператор вводит новое «другое правило» – абсолютную свободу распоряжения пакетом тарифного плана. Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.

«Биржа Tele2» представляет собой бесплатную онлайн-площадку. Сервис позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифного плана «Премиум», а покупка – абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных. Вырученные на бирже денежные средства поступят на лицевой счет абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Размещать и приобретать лоты на «Бирже Tele2» могут абоненты по всей стране. Продаже подлежит основной пакет тарифного плана и перенесенные остатки, а покупке – пакетные услуги, которые входят в тарифный план. Приобретенный на бирже пакет трафика расходуется в первую очередь и действует в течение 30 дней.

Подробнее о новом сервисе на сайте Tele2.