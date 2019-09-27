2019-09-27T15:21:23+03:00
Общество

Команда Tele2 учит продавать на биржеКоманда Tele2 учит продавать на бирже

Оператор первым на телеком-рынке запустил онлайн-платформу, где абоненты могут покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: Tele2Фото: Tele2
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 запускает рекламную кампанию в поддержку уникального продукта – «Биржи Tele2». Оператор первым на телеком-рынке запустил онлайн-платформу, где абоненты могут покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS.

Идея новой рекламной кампании строится на потребности абонентов управлять пакетом своего тарифного плана так, как хочется именно им. И теперь Tele2 дает своим клиентам эту возможность. Абоненты оператора получают полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут их продавать и покупать на «Бирже Tele2».

По сюжету рекламного ролика в центре внимания СМИ оказывается босс команды Tele2. Он представляет уникальный сервис оператора – «Биржу Tele2»: «Теперь наши абоненты могут продавать минуты и гигабайты из пакета». А команда Tele2 объясняет, как им пользоваться: «Просто выставляйте их как лот – и после продажи деньги падают вам на счет». Оператор вводит новое «другое правило» – абсолютную свободу распоряжения пакетом тарифного плана. Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.

«Биржа Tele2» представляет собой бесплатную онлайн-площадку. Сервис позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифного плана «Премиум», а покупка – абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных. Вырученные на бирже денежные средства поступят на лицевой счет абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Размещать и приобретать лоты на «Бирже Tele2» могут абоненты по всей стране. Продаже подлежит основной пакет тарифного плана и перенесенные остатки, а покупке – пакетные услуги, которые входят в тарифный план. Приобретенный на бирже пакет трафика расходуется в первую очередь и действует в течение 30 дней.

Подробнее о новом сервисе на сайте Tele2.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Кабайло: «”Единая Россия” продолжит прямое общение с избирателями»
Татьяна Гриневич: «Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики»
Движение транспорта на улице Зеленодольской и Совнаркомовской ограничат
Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»
Нижегородцев ожидают пасмурные, но относительно теплые выходные
Зону отдыха на Гребном канале благоустроят к 15 октября
Два человека пострадали в массовом ДТП на Казанском шоссе
Нижегородские студенты будут тестировать комьютерные программы в сфере информационной безопасности
Почти 30 пригородных электричек отменят на зиму в Нижегородской области
«Одноклассники» проведут в Нижнем Новгороде Digital Барбекю
Нижегородская область дополнительно получит 33,3 млн рублей на субсидирование региональных перевозок
Парламентарии утвердили новый прожиточный минимум в Нижегородской области
Технологии «Умного города» планируется применять в Арзамасе
Нижегородку осудили за продажу китайцам несуществующих французских бульдогов
Почти все жилые дома в Нижнем Новгороде получили тепло
Более 200 жалоб в соцсетях по вопросам отопления отработано властями в Нижегородской области
Опасные ямы на повороте с Карповской на Героя Попова отремонтируют уже в октябре
Глеб Никитин поздравил ФК «Нижний Новгород» с победой в 1/16 Кубка России по футболу
СК проверяет информацию о смерти роженицы в Лыскове
Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
В Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам расширения рынка газомоторного топлива
Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства
Транспортный налог для большегрузов планируется снизить в Нижегородской области
Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы этим летом