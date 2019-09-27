2019-09-27T15:35:40+03:00
Общество

Сквер Черного пруда засеют ползучей живучкой

К этому же времени работы будут выполнены и в сквере имени Жукова [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сквер Черного пруда засеют ползучей живучкой.Сквер Черного пруда засеют ползучей живучкой.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сразу на двух важных участках Нижнего Новгорода планируется в ноябре завершить работы по благоустройству – сквере имени Жукова и Черного пруда. Об этом стало известно в ходе еженедельной инспекции объектов благоустройства по программе формирования комфортной городской среды.

- В сквере имени Жукова планируется установить бортовой камень, заменить старую брусчатку, а также установить новые лавочки и урны, - говорится в сообщении. – В сквере Черный пруд брусчатка находится в удовлетворительном состоянии, поэтому там будет проведен лишь частичный ремонт.

Зато сквер ожидает масштабное озеленение. Зеленые зоны будут засеяны газонной травой, а в сквере высадят многолетние растения – живучку ползучую и желтым зеленчуком. Также там появится живая изгородь из сирени и спирея.

- В соответствии с проектом, пространство сквера станет максимально открытым для посещения, - рассказывает заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков. - Кованое ограждение будет демонтировано, а на парапетах установят накладные сидения. Жители смогут отдохнуть на удобных парковых диванах и скамьях-трибунах у фонтана. В сквере появится необычная инсталляция – световой навес, который понравится любителям вечерних прогулок. В обоих скверах уже работают строители. Подрядчик обещает завершить благоустройство в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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