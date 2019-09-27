Стоимость проезда в нижегородском метро в 2019 году не изменится

Нижегородцам можно отставить панику – стоимость проезда в метро в 2019 году останется неизменной. Об этом в пятницу, 27 сентября 2019 года, сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Напомним, сейчас стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при оплате банковской или транспортной картой. Кроме того, при оплате транспортной картой можно воспользоваться услугой бесплатной пересадки в течение 60 минут на любой муниципальный транспорт. А по тарифу «Электронный кошелек 90 минут» без доплаты можно пересаживаться в течение полутора часов – правда, в этом случае заплатить придется уже 40 рублей.

По словам директора МП «Нижегородское метро» Олега Яушева, отчет в региональную службу по тарифам предприятие отправляет ежегодно.

- Сейчас себестоимость одной поездки на метро составляет 55,85 рублей, что намного больше стоимости проезда. Она рассчитывается из материальных затрат, в том числе затрат на электроэнергию, теплоэнергию, материалы и запчасти, налоги и фонд оплаты труда. Но в настоящее время изменение тарифа на метро не рассматривается, - подчеркнул Олег Яушев.