2019-09-27T12:57:57+03:00
Общество

Стоимость проезда в нижегородском метро в 2019 году не изменится

Ранее стало известно, что себестоимость одной поездки для пассажиров достигла 56 рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Стоимость проезда в нижегородском метро в 2019 году не изменитсяСтоимость проезда в нижегородском метро в 2019 году не изменитсяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородцам можно отставить панику – стоимость проезда в метро в 2019 году останется неизменной. Об этом в пятницу, 27 сентября 2019 года, сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Напомним, сейчас стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при оплате банковской или транспортной картой. Кроме того, при оплате транспортной картой можно воспользоваться услугой бесплатной пересадки в течение 60 минут на любой муниципальный транспорт. А по тарифу «Электронный кошелек 90 минут» без доплаты можно пересаживаться в течение полутора часов – правда, в этом случае заплатить придется уже 40 рублей.

По словам директора МП «Нижегородское метро» Олега Яушева, отчет в региональную службу по тарифам предприятие отправляет ежегодно.

- Сейчас себестоимость одной поездки на метро составляет 55,85 рублей, что намного больше стоимости проезда. Она рассчитывается из материальных затрат, в том числе затрат на электроэнергию, теплоэнергию, материалы и запчасти, налоги и фонд оплаты труда. Но в настоящее время изменение тарифа на метро не рассматривается, - подчеркнул Олег Яушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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