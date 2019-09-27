2019-09-27T11:09:49+03:00
Общество

«Сормовский хлеб» получил новый сертификат качества

Новые ГОСТы для хлебобулочных изделий вступили в силу с 1 сентября 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Сормовский хлеб» получил новый сертификат качества«Сормовский хлеб» получил новый сертификат качестваФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Предприятия Нижегородской области одними из первых в стране получили сертификаты Национальной системы сертификации на новые ГОСТы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, с 1 сентября 2019 года в России вступили в силу новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. А 26 сентября 2019 года директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов вручил генеральному директору компании «Сормовский хлеб» Галине Пляскиной новые сертификаты соответствия Национальной системы сертификации.

- Национальная система сертификации – федеральный проект Росстандарта, в рамках которого предприятия добровольно подтверждают качество выпускаемой продукции требованиям национальных стандартов, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Нижегородская область одной из первых вошла в проект в 2016 году, в регионе первые заявки на участие подали нижегородские хлебопеки. Это 8 нижегородских предприятий и более 100 наименований продукций.

В 2019 году подписано соглашение между Росстандартом и Правительством Нижегородской области о развитии НСС в регионе. Всего на сегодняшний день 2045 записей в реестре проекта, 419 из них – продукция нижегородских предприятий.

- Это лучший результат в стране, - добавил губернатор.

- С 1 сентября 2019 года в России вступили в силу новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Нижегородские предприятия, участники Национальной системы сертификации одними из первых переходят на новые национальные стандарты. Сегодня сертификаты соответствия НСС первой из региональных хлебозаводов получила компания "Сормовский хлеб", - сообщил Денис Миронов. – Предприятие прошло сертификацию на соответствие новым ГОСТам и уже выпускает продукцию по новым требованиям.

Прежние стандарты разрешали добавлять в хлеб муку общего назначения. Новые ГОСТы (ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» и ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия») предписывают использовать не муку общего назначения, а хлебопекарную муку, показатель клейковины которой выше.

- Мы и до этого работали с высококачественной мукой, - говорит Галина Пляскина. - Новые стандарты не изменили нашу работу, но необходимо было подтвердить качество нашей продукции, что мы и сделали. Сегодня более половины наименований продукции, которая выпускается заводом, входит в реестр НСС. Добровольная сертификация позволяет нам быть конкурентоспособными.

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