200 новых автобусов поступят в Нижний Новгород до конца года

Совсем скоро автобусный парк Нижнего Новгорода ожидает масштабное обновление – к концу года в город должны поступить 200 новых низкопольных автобусов. Об этом стало известно на встрече главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Автозаводского района.

- Нам автобусов приходится дожидаться по сорок минут, - возмущалась на встрече жительница улицы Лескова. – А до этого у нас отменили целых пять маршруток.

Однако уже в скором времени, по словам директора департамента транспорта городской администрации Елены Лекомцевой, ситуация должна измениться. До конца года количество автобусов на существующих маршрутах планируется увеличить за счет поступления новых машин.

- До конца этого года в Нижний Новгород поступит 200 новых низкопольных автобусов, - пообещала Елена Лекомцева. – 56 из них поступят уже к 30 октября. Оставшиеся 144 автобуса должны появиться в конце ноября – в конце декабря.

- Главный приоритет – уменьшить интервалы на маршрутах там, где жители очень долго ждут автобус, - отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Особенно это актуально в холодный период. В случае, если у нас будут обращения уже по новым маршрутам, то мы их скорректируем. Где явно существует нехватка общественного транспорта, новая партия автобусов снимет эти вопросы