2019-09-26T18:04:58+03:00
Общество

«Нижегородский молочный союз» объявил войну фальсификату

Заседание экспертной группы состоялось в Нижнем Новгороде 24 сентября 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Нижегородский молочный союз» объявил войну фальсификату. Фото: ЦСМ Нижегородской области«Нижегородский молочный союз» объявил войну фальсификату. Фото: ЦСМ Нижегородской области
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24 сентября в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области прошло заседания экспертной группы НКО «Нижегородский молочный союз». В мероприятии приняли участие представители минсельхоза и минпрома Нижегородской области, ЦСМ Росстандарта, руководители региональных предприятий по переработке молока.

В рамках заседания участники рассмотрели вопросы мониторинга качества молочной продукции и механизм поддержки технической модернизации предприятий по переработке молока.

- Вопрос контроля качества и фальсификации молочной продукции на нижегородском рынке – один из самых актуальных на сегодня. Он затрагивает интересы каждого жителя региона переработчиков и производителей молока. Нижегородский рынок не особо подвержен фальсификации, однако, как и в целом по России, отдельные элементы все равно существуют. Хочется, чтобы Нижегородская область стала одной из первых в стране регионов зоной, свободной от фальсификата, - сказал руководитель экспертной группы, генеральный директор ООО «Княгининское молоко» Сергей Волков.

Участники заседания обсудили инструменты борьбы в реализации фальсифицированной молочной продукции в магазинах и на рынках, алгоритм отбора контрольных образцов и испытаний в государственной лаборатории Нижегородской ЦСМ.

- Есть соглашение с Центром стандартизации и метрологии в направлении борьбы с фальсификатом и контрафактом в торговых сетях, где представлена молочная продукция. Надо объединять усилия, тогда будет у нас и своя информационная база о присутствии фальсификата на рынке, и отработанный механизм эффективного воздействия на ситуацию, - отметил генеральный директор НКО «Нижегородский молочный союз» Николай Трофимов.

Тема модернизации предприятий молочной отрасли и стратегии развития Нижегородской области по переработке молока также была поднята на заседании экспертной группы.

- Нижегородский ЦСМ плотно взаимодействует с теми, кто готов оптимизировать производство, внедрять бережливые технологии, создавать более качественную, востребованную продукцию. Комплекс услуг ЦСМ - не только испытания продукции на качество и безопасность, но и подтверждение соответствия, метрологическое обеспечение испытаний путем поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования. Мы готовы обновлять базу оборудования, если в этом существует необходимость, - подчеркнул директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Экспертная группа Нижегородского молочного союза приступает к работе – создана общественная группа контролеров, которая будет заниматься контрольными закупками в магазинах и на рынках.

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