«Свидетель взлетов и падений»: Ирина Пегова опубликовала фото с сестрой Татьяной

Звезда фильма «СуперБобровы» Ирина Пегова порадовала поклонников совместной фотографией со старшей сестрой.

pegovairina Ирина Пегова с родной сестрой Татьяной

- Ого! После съемок - на репетицию. Татьяна, сестра, свидетель всех взлетов и падений, - подписала актриса снимок, сделанный в зрительном зале театра под руководством Олега Табакова в Москве.

За пару часов публикация набрала более десяти тысяч лайков и свыше 300 комментариев. Подписчики принялись обсуждать сходство сестер. Некоторые даже предположили, что Ирина и Татьяна - близнецы!

- Глаза очень у вас похожи. Горят, - написала kharitoniukgoretskaia.

- Какие приятные женщины. Красавицы. И прямо наши-наши, как из соседнего дома, - добавила shubina_gala.

- Белоснежка и голубоглазая фея. Вы прекрасные! Глаза - это зеркало души. Они говорят, что вы два светлячка, которые дарят свет и любовь родным и близким людям, - прокомментировала larisa.naumenko1.

- Как Беляночка и Розочка, - подметила sochitatiana.

Отметим, что кинозвезда то и дело публикует на своей странице в Инстаграме фотографии близких. Минувшим летом в ленте появились фотографии ее сестры, мамы и бабушки. В одном из постов Ирина Пегова поделилась своими детскими воспоминаниями и рассказала о тяжелых буднях матери. По ее словам, работа актрисы не идет ни в какое сравнение с тем трудом.

- Мне даже стыдно сказать о том, что у нас «тяжелая» работа! Язык не повернется это вымолвить, - отметила актриса.