2019-09-26T18:02:46+03:00
Звезды

«Свидетель взлетов и падений»: Ирина Пегова опубликовала фото с сестрой Татьяной

Актриса привела родственницу на репетицию нового спектакля [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Подписчики восхитились сходству Ирины Пеговой со старшей сестрой.Подписчики восхитились сходству Ирины Пеговой со старшей сестрой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильма «СуперБобровы» Ирина Пегова порадовала поклонников совместной фотографией со старшей сестрой.

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Ирина Пегова с родной сестрой Татьяной
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- Ого! После съемок - на репетицию. Татьяна, сестра, свидетель всех взлетов и падений, - подписала актриса снимок, сделанный в зрительном зале театра под руководством Олега Табакова в Москве.

За пару часов публикация набрала более десяти тысяч лайков и свыше 300 комментариев. Подписчики принялись обсуждать сходство сестер. Некоторые даже предположили, что Ирина и Татьяна - близнецы!

- Глаза очень у вас похожи. Горят, - написала kharitoniukgoretskaia.

- Какие приятные женщины. Красавицы. И прямо наши-наши, как из соседнего дома, - добавила shubina_gala.

- Белоснежка и голубоглазая фея. Вы прекрасные! Глаза - это зеркало души. Они говорят, что вы два светлячка, которые дарят свет и любовь родным и близким людям, - прокомментировала larisa.naumenko1.

- Как Беляночка и Розочка, - подметила sochitatiana.

Отметим, что кинозвезда то и дело публикует на своей странице в Инстаграме фотографии близких. Минувшим летом в ленте появились фотографии ее сестры, мамы и бабушки. В одном из постов Ирина Пегова поделилась своими детскими воспоминаниями и рассказала о тяжелых буднях матери. По ее словам, работа актрисы не идет ни в какое сравнение с тем трудом.

- Мне даже стыдно сказать о том, что у нас «тяжелая» работа! Язык не повернется это вымолвить, - отметила актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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