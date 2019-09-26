Трамвай останется на Ильинской

На прошлой неделе петербургская компания «Ленгипрогор» представила правительству Нижегородской области предварительные результаты анализа улицы Ильинской и варианты ее развития. Узнав о предложениях специалистов, нижегородские активисты встревожились: чтобы оптимизировать транспортную обстановку на улице, ленгипрогорцы предложили частично пожертвовать трамвайным движением.

- И как мы без городского кольца? – возмутились нижегородцы. – Да и другие трамвайные маршруты не менее важны.

Горожане даже написали открытое письмо губернатору с просьбой сохранить трамвай на Ильинской. Однако в пресс-службе правительства заверили: о полном уничтожении электротранспорта на старинной улице и речи не идет.

- Да, действительно, ООО «Ленгипрогор» представило несколько предложений по оптимизации транспортной обстановки. Но ни в одном из этих вариантов не рассматривалась ликвидация трамвайных путей на Ильинской.

А вот введение реверсивного движения трамвая специалисты все же предлагали. В этом случае пешеходная зона должна была расшириться за счет трамвайного реверса и одностороннего автомобильного движения. Среди других вариантов рассматривался запрет парковки на проезжей части с организацией наземных и подземных парковочных пространств внутри кварталов, а также введение одностороннего движения автомобильного транспорта с полным сохранением трамвая.

- Следует отметить, что ни один из этих вариантов не был принят в качестве рабочей версии изменения транспортной схемы, - подчеркнули в пресс-службе правительства Нижегородской области.