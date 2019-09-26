АО «ОКБМ Африкантов» стало участником форума «Будущее России»

АО «ОКБМ Африкантов» принимает участие в 24-м Всероссийском научно-промышленном и этнографическом форуме «Будущее России», который проходит с 25 по 27 сентября 2019 года на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках выставочной экспозиции ОКБМ представляет атомные энергетические установки КЛТ-40С и РИТМ-400. Реакторная установка плавучего и наземного размещения КЛТ-40С предназначена для плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», основная задача которой – надежное и круглогодичное тепло- и энергообеспечение удаленных районов Арктики и Дальнего Востока.

Реакторными установками РИТМ-400 разработки ОКБМ будет оснащен атомный ледокол «Лидер». Он в два раза мощнее реакторной установки прошлого поколения, поэтому будущий атомоход будет иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности, его ледопроходимость должна составить до 4,3 метров, а ширина прокладываемого канала – до 50 метров! Таким образом, будет обеспечена круглогодичная навигация по Северному морскому пути и возможность проводки крупнотоннажных судов.