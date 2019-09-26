2019-09-26T14:01:19+03:00
Общество

«Тебе бы пожить, как я живу!»: Автозаводская бабушка стала главной звездой встречи Владимира Панова с нижегородцами

Уводить бабушку от главы города пришлось с помощью полиции [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Автозаводская бабушка стала главной звездой встречи Владимира Панова с нижегородцами. ФОТО: Типичный НижнийАвтозаводская бабушка стала главной звездой встречи Владимира Панова с нижегородцами. ФОТО: Типичный Нижний
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Настоящий фурор на прошедшей встрече Владимира Панова с жителями Автозаводского района произвела бабушка, заскочившая прямо на сцену к главе города. Уводить пенсионерку от мэра пришлось при помощи полиции. Хотя начиналось все довольно спокойно.

- Владимир Александрович, вы мне выделили деньги на окна, - начала свою речь пенсионерка. - Мы замерзаем в этой панельке уже 35 лет. Но эти деньги хочет забрать администрация. Она выделяет мне фальшивые окна. Хотят эти денежки себе забрать.

- Я помню вас. На предыдущей встрече вы произвели фурор. Вы выступили очень красноречиво, эмоционально и убедительно, - отметил Владимир Панов и тут же обратился к главе Автозаводского района. – Расскажите, пожалуйста, что удалось сделать?

Уводить бабушку от главы города пришлось с помощью полиции. ФОТО: Типичный Нижний

Уводить бабушку от главы города пришлось с помощью полиции. ФОТО: Типичный Нижний

- Мы по исполнению вашего поручения пытались попасть совместно с управляющей компанией в квартиру, - рассказал Александр Нагин. - В квартиру нас не пустили. Мы заключили договор с подрядной организацией, которая должна была выполнить ремонт. Но уважаемая автозаводчанка сказала, что ей нужны деньги, и она окна будет ставить сама. Если вы хотите новые окна, единственное, что вам нужно сделать – это открыть дверь, чтобы вам замерили окна.

- Врет он все, - не сдержалась старушка. - Они мне фальшивые окна хотят поставить.

- Так и сказали? – переспросил мэр.

- Так и сказали, - уверенно заявила старушка. – Что вы смеетесь? Поживите, как я живу. Тебе бы так пожить, как я живу с моими внучатами и моими детьми. Тебе бы так помучиться!

- Еще раз повторю, живые деньги вам никто не сможет передать. Открывайте двери, и вам все сделают, - попытался уговорить ее глава Нижнего Новгорода.

Однако успокаиваться старушка не собиралась. Вместо этого она забралась прямо на сцену к главе города.

- Сейчас передам заявление. В судебном порядке ты мне ответишь, - продолжала свое выступление пенсионерка.

Все это время в зале раздавались аплодисменты и крики «Браво». Симпатии публики однозначно были на стороне бабушки. Неизвестно, сколько еще продолжался бы ее бенефис, если бы не подоспели двое сотрудников полиции. Они-то и увели ее со сцены.

Автозаводская бабушка на встрече Владимира Панова с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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