Шоу «Пять континентов» покорило нижегородцев

Новое шоу легендарного Гии Эрадзе «Пять континентов», премьера которого состоялась в Нижнем Новгороде 21 сентября, покорило нижегородских зрителей с первых секунд. Зрелищные спецэффекты, восхитительные костюмы, зажигательная музыка и уникальные трюки – гостей цирка ждало захватывающее кругосветное путешествие по самым ярким уголкам нашей планеты.

- На шоу Гии Эрадзе мы ходим уже не первый раз, - призналась нижегородка Марина Матюшина. – И всегда это становится настоящим событием! Эмоции просто зашкаливают! Такой красоты мы не видели давно!

За два с половиной часа зрители проделали увлекательный вояж от американских прерий до обжигающей пустыни Сахары. Акробатические номера на верблюдах в «Караване» от Андраника Варданяна, «Цыганская свадьба» с медведями-трюкачами от Алексея и Екатерины Плотниковых, славянские мотивы «Ведагоры» от гимнастов на турнике и «Дикий мир» тигров и львиц от Принцессы цирка Людмилы Сурковой.

- Каждый раз в Нижнем Новгороде Гия Эрадзе представляет свои новейшие постановки и аттракционы, - рассказала Людмила Суркова. – Наш аттракцион часто приезжает в ваш город, но всегда мы стараемся порадовать нижегородских зрителей чем-то новеньким. На этот раз мы подготовили новый трюк – тигр на сверкающем шаре.

Посетителей нижегородского цирка ждут аттракционы на земле, в воздухе и даже…под водой. Новый номер «Золотые рыбки» погрузит зрителей на самую глубину морского дна – с рифами и обитателями подводных глубин. Воздушный полет, свободное падение и трюки без страховки на высоте более 18 метров под руководством Вилена Головко заставит нижегородцев кричать от восторга.