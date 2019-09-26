Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова: «Обещала, что мы с малышом дождемся окончания съемок»

Ромком «Фитнес» (16+) про толстушку Асю, отчаянно пытающуюся похудеть, вернулся на телеэкраны. Второй сезон сериала стартовал на канале «Супер» 23 сентября. В продолжении «Фитнеса» снялась «Мисс Нижний Новгород - 2005» Татьяна Храмова, которая для съемок в первой части не просто набрала мышечную массу, но и добилась необходимого рельефа. Во втором же сезоне ей пришлось сниматься, будучи в интересном положении. Актриса рассказала «Комсомолке» об особенностях съемок во время беременности, умении не толстеть и судьбе своей героини в новом сезоне.

Актриса продолжала тренировки в спортзале всю беременность.

- На телеканале «Супер» стартовал второй сезон сериала «Фитнес». Для вас он стал особенным - вы снимались во время беременности. Была ли возможность отказаться от съемок? Что по этому поводу говорил режиссер?

- Я очень благодарна, что продюсеры, режиссер и вообще все члены съемочной группы отнеслись с пониманием к этой ситуации. Эмоции могли быть разными, но мне сразу пошли навстречу и сказали, что если смогу, то буду сниматься до восьмого месяца включительно. Отказаться от съемок из-за беременности и мысли не возникало!

- Как проходили съемки? Сложно было скрывать свое положение от камеры?

- У меня был и обычный дублер, и дублер-каскадер. Меня снимали на крупных планах. Причем чем больше был срок, тем выше поднимался кадр. С одеждой тоже было непросто: костюмеры купили свободные толстовки, которые максимально скрывали живот. А через месяц они уже оказались в обтяжку. Так, что я еле в них влезала. Успокаивала коллег, как могла, и обещала, что мы с малышом дождемся окончания съемок. Говорила: «Дотянем, ребята, дотянем!» Вообще то, что в кадре не видно моего живота, - заслуга режиссера и оператора. Они подолгу выстраивали кадр, перекрывали живот подушками, вазами, тренажерами. Соответственно с каждым месяцем вещи, которыми в кадре перекрывали живот, становились все больше.

Продюсеры и режиссер отнеслись с пониманием к положению Татьяны Храмовой.

- Ваша героиня - фитнес-инструктор. Что делали, чтобы не набрать лишние килограммы во время съемок второго сезона? Ведь тренироваться с прежней силой было невозможно, да и питание, наверное, изменилось.

- Беременность я перенесла легко. Думаю, тут сказалось мое спортивное прошлое (Татьяна Храмова является мастером спорта по художественной гимнастике. - Прим. ред.). Так что я продолжала тренировки в спортзале всю беременность, качалась с маленькими весами, чтобы фигура сохраняла тонус. Многие актеры, которые приходили на роль массовых сцен, увидев меня, спрашивали: «Это накладной живот? По сценарию так надо?» Интересно, что когда я еще даже не знала о беременности, меня тянуло исключительно на правильное питание. Например, если раньше я пила кофе, то тут вдруг как отрезало. Могла определить свежесть продуктов по одному только желанию - есть это или нет. Не понимала, что происходит, а потом выяснилось, что мое положение. Я ограничивала себя в сладком, ела фрукты, особенно яблоки! Мы их покупали килограммами, и я ела по четыре яблока в день. В целом у меня была спортивная программа питания, как при подготовке к первому сезону «Фитнеса». А после рождения сына я умудрилась похудеть настолько, что сейчас вешу даже меньше, чем до беременности.

- В первом сезоне сериала чувствовалось, что вашей героине не хватает любви и нежности. Обретет ли Полина женское счастье во втором сезоне? И чего бы вам самой хотелось для своей героини?

- В продолжении «Фитнеса» мы узнаем немного больше о прошлом Полины. Станет ясно, что там было и предательство, и обиды, и спортивные неудачи. Наверное, оттуда и пришли ее закалка, характер, какие-то принципиальные для нее вещи. Не могу поделиться подробностями, но в этом сезоне ее личная жизнь немного раскроется. Я обсуждала со сценаристами, что Полина видная девушка, такая вся из себя… Видимо, они это учли (смеется).

На съемках второго сезона у Татьяны был и обычный дублер, и дублер-каскадер.

- Справедливости ради, ваша Полина не только видная, но и ехидная. Кстати, зрители отмечают, что вы блестяще играете стерву! В чем секрет? В жизни вы тоже строгая и бескомпромиссная?

- Мне кажется, у меня в этом сериале самый отрицательный персонаж. Более того, Полина постоянно попадает в нелепые истории. Будучи не просто фитнес-инструктором, а перфекционистом, она ярый противник полных людей. Ей просто трудно понять, как можно настолько запустить свое тело, и считает таких людей морально слабыми. Полина заточена на результат, болеет за спорт и здоровый образ жизни до глубины души. Она, как и я, в детстве профессионально занималась спортом и выросла сильным, самостоятельным человеком. Вообще я постаралась сделать Полину не слишком стервозной, чтобы кто-то даже смог встать на ее сторону. Что же касается меня, то в жизни я, конечно, совсем другой человек.

Во время съемок продолжения у Татьяны была спортивная программа питания, как при подготовке к первому сезону «Фитнеса».

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