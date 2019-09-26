Под Москвой задержали нижегородца, который был в розыске три года

В Подмосковье задержали нижегородца, находившегося в розыске с 2016 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Владислав Ефремов был задержан на Привокзальной площади в городе Кубинка Одинцовского района. В ходе проверки по базе выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания. Розыскное дело было заведено еще в августе 2016 года! Правда, искали злоумышленника в Нижнем Новгороде, а не в Московской области.

Кстати, по всей видимости, на самом деле мужчина пропал еще раньше – в 2015 году. В ноябре 2015 года в социальных сетях появилось сообщение «Помогите найти брата!», которое опубликовал родственник Ефремова.

- Мой брат вышел из дома в Автозаводском районе 20 октября 2015 года, сел в такси черного цвета и уехал в неизвестном направлении, - рассказывал тогда мужчина.