2019-09-26T12:13:01+03:00
Происшествия

Под Москвой задержали нижегородца, который был в розыске три года

В 2015 году брат мужчины просил в соцсетях помощи в поисках пропавшего родственника
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Под Москвой задержали нижегородца, который был в розыске три годаПод Москвой задержали нижегородца, который был в розыске три годаФото: СОЦСЕТИ
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В Подмосковье задержали нижегородца, находившегося в розыске с 2016 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Владислав Ефремов был задержан на Привокзальной площади в городе Кубинка Одинцовского района. В ходе проверки по базе выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания. Розыскное дело было заведено еще в августе 2016 года! Правда, искали злоумышленника в Нижнем Новгороде, а не в Московской области.

Кстати, по всей видимости, на самом деле мужчина пропал еще раньше – в 2015 году. В ноябре 2015 года в социальных сетях появилось сообщение «Помогите найти брата!», которое опубликовал родственник Ефремова.

- Мой брат вышел из дома в Автозаводском районе 20 октября 2015 года, сел в такси черного цвета и уехал в неизвестном направлении, - рассказывал тогда мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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