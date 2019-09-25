2019-09-25T17:55:37+03:00
Общество

Владимир Панов поручил сделать так, чтобы до конца недели тепло пришло во все жилые дома Нижнего Новгорода

Официально отопительный сезон стартовал 23 сентября
Анна МИГАЛОВА
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В квартирах могут быть какие-то отдельные проблемы с работой отопительных приборов.В квартирах могут быть какие-то отдельные проблемы с работой отопительных приборов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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До конца недели все жилые дома в Нижнем Новгороде должны быть обеспечены теплом. Такую задачу поставил мэр Владимир Панов в ходе проверки пуска тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома столицы Приволжья. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Гендиректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин доложил, что насосная подкачивающая станция на улице Невзоровых, 39б обеспечивает теплом более 300 объектов, среди них четыре школы, 12 детских садов, 16 объектов здравоохранения и 242 многоквартирных жилых дома. Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам домоуправляющие компании и ТСЖ ведут дополнительные регулировки систем отопления.

- В квартирах могут быть какие-то отдельные проблемы с работой отопительных приборов. В течение трех дней будет завершена работа по открытию задвижек и пуску тепла в дома, но регулировка займет гораздо больше времени. По опыту прошлых лет - от одной до двух недель, - пояснил исполнительный директор ДУКа Советского района Евгений Сазанов.

Заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков отметил, что на сегодняшний день тепло не может быть подведено к 14 многоквартирным домам, в которых ведется ремонт системы отопления по программе фонда капитального ремонта, и стоит задача до конца недели исправить ситуацию.

- Цель сегодня - до конца дня подать теплоноситель на 90% многоквартирных домов, и до конца недели город должен быть полностью обеспечен теплом. Есть проблема, которая появляется уже после подведения тепла к дому, - работа самих домоуправляющих компаний или ТСЖ, которые не обеспечили оперативное удаление воздуха из системы. Сейчас все работают и стараются. Есть, к сожалению, отстающие, - заключил Владимир Панов.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры запустил горячую линию по пуску тепла в дома жителей Нижнего Новгорода. Звонки принимаются по телефону 439-00-40. Линия работает с 25 сентября по 8 октября по будням с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00. Также по вопросам пуска тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 005 (с мобильного 8-831-005).

ИСТОЧНИК KP.RU

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