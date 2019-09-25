Как на самом деле звучит Ваша любимая музыка?

Чтобы разбираться в звуке, необязательно быть аудиофилом и иметь музыкальный слух. Мы расскажем, как правильно подбирать компоненты и чувствовать разницу в звучании.

В эту субботу, 28 сентября, впервые в Нижнем Новгороде в салоне PULT.ru состоится бесплатный мастер-класс от французкого бренда Focal. Для всех гостей будет предоставлена возможность первыми увидеть и услышать новинки от бренда.

Мероприятие действительно уникальное: на мастер-классе будет представлена новинка 2019 года — акустика Chora. Это новое поколение высококачественных, но доступных по цене колонок, отличающихся уникальными технологиями и дизайном.

У всех гостей будет возможность протестировать новинку и лично убедиться в качестве звука.

Так же всех гостей ждут подарки, игристые напитки и приятное общение.

Мастер-класс будет проходить в особенном месте: салон PULT.ru является «раем» для любителей отличного звучания. Здесь есть возможность не только совершенно бесплатно прослушать акустику до покупки в специализированных комнатах прослушивания с удобными креслами и вкусным кофе, но и получить консультацию от лучших экспертов.

Время: Презентация будет проходить 28 сентября в 13:30

Место: Салон PULT.ru Нижний Новгород

Адрес: Нижний Новгород, ул. Минина, дом 22/4

Ссылка на бесплатную регистрации и подробная информация.

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