2019-09-25T15:57:13+03:00
Политика

Нижегородское отделение «Справедливой России» возглавила Татьяна Гриневич

За нее единогласно проголосовали все 48 членов конференции 25 сентября
Андрей ВОВК
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За нее единогласно проголосовали все 48 членов конференции 25 сентября.За нее единогласно проголосовали все 48 членов конференции 25 сентября.Фото: Андрей ВОВК
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Татьяна Гриневич стала лидером нижегородского отделения «Справедливой России» вместо умершего прошлой весной Александра Бочкарева. За нее единогласно проголосовали все 48 членов конференции местного отделения 25 сентября, передает корреспондент «Комсомольской правды - Нижний Новгород» с места событий.

Определился также состав Совета регионального отделения партии. Фото: Андрей ВОВК

Определился также состав Совета регионального отделения партии.Фото: Андрей ВОВК

Напомним, что в повестке конференции были выборы не только нового председателя НРО «Справедливой России», но и состава Совета регионального отделения и состава контрольно-ревизионной комиссии сроком на два года. Ранее секретарь бюро Совета регионального отделения Татьяна Гриневич предложила увеличить состав совета до 19 человек, чтобы туда вошли председатели местных отделений и молодежь. Отметим, что сильных изменений состав не претерпел.

Состав Совета выглядит следующим образом: Татьяна Гриневич, Игорь Богданов, Дмитрий Володин, Александр Грачев, Петр Гриневич, Дмитрий Грызин, Наталья Добровольцева, Владимир Иванцов, Галина Клочкова, Алексей Кожухов, Андрей Колобов, Максим Красиков, Родион Кузнецкий, Антон Москаленко, Владимир Москаленко, Михаил Орлов, Александр Разумовский, Евгений Сабашников и Анна Татаринцева. Что же касается контрольно-ревизионной комиссии, то в нее по итогам голосования вошли Геннадий Шепилов, Владимир Пияшов и Артем Третьяков.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что прежний лидер «Справедливой России» в Нижегородской области Александр Бочкарев скончался в больнице имени Семашко утром 24 мая. Последние полтора года депутат Заксобрания находился под следствием. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в июле-августе 2015 года Сергей Бочкарев вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым получили от бизнесмена Дмитрия Дзепы пять миллионов рублей, пообещав ему место в городской думе. Однако обещанного мандата политик не получил, как и своих вложенных миллионов. По словам потерпевшего, после выборов Александр Бочкарев вернул ему только 400 тысяч рублей.

За неделю до своей кончины Бочкарев пришел на очередное судебное заседание с набитой деньгами сумкой, чтобы возместить ущерб Дзепе. Подследственный отдал ему 4,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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