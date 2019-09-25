Звезда сериала «Мажор» хочет жить с видом на Нижегородскую ярмарку

Звезда сериала «Мажор» Игорь Жижикин приехал в Нижний Новгород, чтобы представить новый фильм «Тайна печати дракона» (6+), в котором сыграл мертвого казака. В инстаграме голливудской знаменитости 24 сентября появились сториз с видами приволжской столицы.

- Ой, красота! Близкий, теплый и родной Нижний Новгород, - заявил на одном из коротких видео Жижикин.

Киноактер остановился в гостинице, окна которой выходят на Нижегородскую ярмарку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А после снял на камеру мобильного телефона вид из номера гостиницы, в которой остановился. Взору открываются река Ока, памятник Владимиру Ленину и Нижегородская ярмарка.

- Вот такой красотой встречает. Я хочу такой вид из окна, - заявил актер. - Вот бы в Москве у меня был такой видочек. Прямо сказка какая-то!

Во вторник вечером Жижикин представил зрителям приключенческий фильм про английского путешественника Джонатана Грина. Кстати, спродюсировал картину режиссер и сценарист Алексей Петрухин, чья жена Анна Чурина в 2001 году окончила Нижегородский государственный лингвистический университет (факультет иностранных языков). Актрисе также досталась одна из ролей в «Тайне печати дракона». Вместе с ней в новой киноленте сыграли Арнольд Шварцнеггер, Джеки Чан, Чарльз Денс, Юрий Колокольников, Павел Воля, Андрей Мерзликин и другие знаменитости.