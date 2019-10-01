«За дополнительные услуги взяли 50 тысяч рублей»: При покупке автомобиля нижегородца вынудили подписать договор с кабальными условиями

Обман в автосалоне

Покупка автомобиля для нижегородца Олега Алексеева (имя и фамилия изменены – ред.) обернулась долгой судебной тяжбой и попытками вернуть свои деньги за незаконно навязанные услуги.

Оформляя кредит в одном из известных автосалонов Нижнего Новгорода, его вынудили подписать договор на оказание дополнительных услуг – вызов эвакуатора, «трезвый водитель», которые обошлись Олегу в 50 тысяч рублей.

- В автосалоне старший менеджер заверил меня, что в течение двух недель я смогу отказаться от всех услуг, но, если я хочу получить скидку при покупке автомобиля, мне нужно согласиться на все условия, - рассказал Олег Алексеев «Комсомольской правде – Нижний Новгород».

Отказаться действительно можно от всего. Но вернуть деньги оказалось намного труднее. Согласно договору, по которому исполнителем дополнительных услуг было ООО «Эй Эс Джи», вернуть можно только десять процентов от всей суммы.

- Когда я подписывал все документы, из этого договора мне показали только первую и последнюю страницу, - вспоминает Олег Алексеев. – Все происходило очень быстро и я, видимо, не обратил внимания, что прочитал не все страницы. К тому же я даже не мог подумать, что эти услуги могут быть платными. При покупке предыдущего автомобиля такие же услуги предоставлялись бесплатно в качестве бонуса от автосалона.

Олег пытался договориться мирным путем, но компания Эй Эс Джи отказалась вернуть оставшиеся деньги. После чего пострадавший нижегородец обратился в Роспотребнадзор по Нижегородской области.

«Идите в суд»

История с навязываем дополнительных услуг произошла в марте 2019 года. В это время в нижегородских автосалонах проходила акция «Семейный автомобиль», которая позволяла получить большую скидку на автомобили, собранные на территории России.

- Я уже давно думал поменять свою старую машину. Она у меня была 12 лет и уже местами начала ржаветь, - рассказал Олег Алексеев. – Проехав по салонам, я выбрал Nissan Terrano.

Обязательным условием покупки автомобиля по этой акции было оформление автокредита.

- Когда я увидел, что к стоимости автомобиля прибавилась весьма существенная сумма по КАСКО, обязательному страхованию жизни и стоимость комплексной услуги, я хотел отказаться, - говорит Олег.

Именно тогда старший менеджер автосалона уговорил его подписать все документы. К тому же Олег собирался в течение месяца взять более выгодный потребительский кредит и закрыть автокредит, что позволяло ему отказаться от всех дополнительных услуг.

Покупка автомобиля обернулась судебной тяжбойФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Стоимость КАСКО и страхования жизни Олегу вернули полностью и безо всяких вопросов. А вот с ООО «Эй Эс Джи», возникли сложности. В компании настаивали, что имеют законное право не отдавать деньги.

- Мне сказали: «Подавайте в суд», но готовить иски человеку, который никогда не сталкивался с судебной системой, очень сложно. Поэтому я написал заявление в Роспотребнадзор, - говорит Олег Алексеев.

И оказалось, что жалоб на эту компанию очень много. Только в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области их порядка 30. А есть еще в территориальных органах, так как компания работала по всему региону.

Роспотребнадзор готовит иск о ликвидации компании

Роспотребнадзор сразу же направил дело в суд. Первое судебное заседание было назначено в июле. Но представители ООО «Эй Эс Джи» на него не пришли. Рассмотрение дела откладывали дважды. Но в сентябре суд все же состоялся.

- Мы считаем, что возврату подлежит вся сумма, а не десять процентов, так как услуга не оказывалась, - объяснила «Комсомолке» заместитель начальника отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова. – Согласно договору, потребитель может расторгнуть договор в любое время при условии оплаты фактически понесенных расходов. Но никаких расходов не было. Кроме того, пункт, в котором говорится, что компания возвращает только 10 процентов, противоречит закону «О защите прав потребителя», то есть в договор были включены условия, ущемляющие права потребителя.

В результате суд встал на сторону Роспотребнадзора, и Олег Алексеев выиграл дело. В протоколе говорится, что ООО «Эй Эс Джи» должно вернуть пострадавшему нижегородцу 45 тысяч рублей, а также выплатить 20 тысяч рублей морального вреда. Плюс Роспотребнадзор оштрафовал компанию на десять тысяч рублей.

Первая жалоба на ООО «Эй Эс Джи» поступила в Роспотребнадзор в конце 2018 года. Юристы федерального ведомства выиграли дело в суде. Проигравшая компания пыталась опротестовать решение в Арбитражном суде Нижегородской области, но судья оставил решение без изменений.

Дальше дела против ООО «Эй Эс Джи» шли одно за другим. На судебные заседания представители компании не приходили и постоянно проигрывали дела. По словам Эльмиры Горюновой, отсуженные деньги потребители смогли вернуть.

- Сейчас существует две компании: ООО «Эй Эс Джи» и ООО «ГК Эй Эс Джи», которые зарегистрированы по одному адресу, - рассказала Эльмира Горюнова. – В отношении первой компании в июле 2019года мы подали заявление о признании пунктов договора ущемляющими права потребителя в отношении определенного круга потребителей. А в отношении компании ООО «ГК Эй Эс Джи» мы готовим иск о ликвидации компании.