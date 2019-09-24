«Кто захочет - вход с огорода»: Олег Тактаров пригласил подписчиков в баню

«Русский медведь» Олег Тактаров похвастался старинным самоваром, которым украсит строящуюся в Сарове баню. В своем Инстаграме известный актер и чемпион мира по смешанным боевым искусствам намекнул, что, в общем-то, будет рад всем желающим хорошенько попариться.

olegtaktarov_official Олег Тактаров пригласил подписчиков к себе в баньку

- Колоритная фотография. Сегодня собрали корзину белых грибов и заехали в Темников к товарищу Олегу Бертякову, коллекционеру древностей. Кстати, бронзовый тульский самовар 1930-х годов теперь будет стоять в Сарове и поить моих гостей в бане (думаю, до конца октября она будет), - написал Тактаров под снимком.

Знаменитый спортсмен уточнил, что баня из арболита будет площадью восемь метров на четыре метра.

- Чтобы места хватило всем, - пояснил саровчанин. - Кто захочет зайти в гости - вход со стороны реки, огорода.

Подписчики тут же засобирались в гости к звезде Голливуда. Некоторые даже поинтересовались, пустят ли в баньку представительниц прекрасного пола.

- Я запомнила: со стороны огорода. А женский день там может быть? - спросила 66669999tata.

На что Олег Тактаров то ли в шутку, то ли всерьез ответил: «Женский час. Раз в неделю».

Другие же сообразили, что знаменитость живет там, куда пускают далеко не каждого.

- В Саров же не попадешь. Он закрытый город. Все проезжают по спецпропускам, - отметил sergei_mohnach.

«Русский медведь» эту реплику проигнорировал. Вероятно, потому и пригласил попариться всех желающих - все равно солдаты не пропустят.