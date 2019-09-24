«Вот это романтика!»: Гигантский медведь поднялся на подъемном кране, чтобы поздравить нижегородку с днем рождения
Утром 24 сентября 2019 года одну из жительниц Нижнего Новгорода ждал необыкновенный сюрприз – ее поздравил с днем рождения гигантский белый медведь! Причем поздравил, заглянув прямо в окно – и отнюдь не на первом этаже. Видео процесса подъема медведя запечатлели соседи счастливицы.
- Романтик. Очень мало сейчас таких, - заметила Екатерина Голосова.
- Красивый жест. Но я, например, не особо жалую мягкие игрушки. Тем более таких размеров. Рассадник пыли, - прокомментировала Ксения Игонина.
Но, как выяснилось, отдавать половину комнаты «подарку» имениннице не пришлось – мишка лишь подарил ей букет цветов и отправился восвояси. Оказалось, что внутри него находится аниматор, а сам медведь – просто огромная ростовая кукла высотой в три с половиной метра.
Мужчина подарил девушке огромного медведя с помощью подъемного крана Типичный Нижний Новгород.
ИСТОЧНИК KP.RU