«Вот это романтика!»: Гигантский медведь поднялся на подъемном кране, чтобы поздравить нижегородку с днем рождения

Утром 24 сентября 2019 года одну из жительниц Нижнего Новгорода ждал необыкновенный сюрприз – ее поздравил с днем рождения гигантский белый медведь! Причем поздравил, заглянув прямо в окно – и отнюдь не на первом этаже. Видео процесса подъема медведя запечатлели соседи счастливицы.

- Романтик. Очень мало сейчас таких, - заметила Екатерина Голосова.

- Красивый жест. Но я, например, не особо жалую мягкие игрушки. Тем более таких размеров. Рассадник пыли, - прокомментировала Ксения Игонина.

Но, как выяснилось, отдавать половину комнаты «подарку» имениннице не пришлось – мишка лишь подарил ей букет цветов и отправился восвояси. Оказалось, что внутри него находится аниматор, а сам медведь – просто огромная ростовая кукла высотой в три с половиной метра.