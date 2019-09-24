Комментатор Павел Занозин стал ведущим «Доброго утра» на Первом канале

Комментатор Павел Занозин стал ведущим шоу «Доброе утро» на Первом канале. Этой радостной новостью 30-летний нижегородец поделился в своем Инстаграме.

zanozin7 Известный футбольный комментатор "начал новую жизнь" на Первом канале.

- Начинаем новую жизнь! - сообщил телеведущий.

В беседе с «Комсомольской правдой» Павел признался, что давно хотел попробовать себя не только в качестве спортивного комментатора. А тут как раз Первому каналу понадобился новый ведущий для «Доброго утра».

- Так что договориться было несложно, - отметил Занозин. - Конечно, для меня это большой и интересный вызов. Утренний эфир всегда самый рейтинговый, а «Доброе утро» на Первом смотрит вся страна. Получил огромное количество поздравлений. Кажется, даже больше, чем после финала чемпионата мира.

Кстати, футбол и спорт вообще от него никуда не денутся! Павел остается штатным сотрудником Дирекции спортивного вещания. И уже совсем скоро комментатор отправится на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Германии.

Напомним, что на Первый канал Павел Занозин пришел зимой 2018 года, прекратив карьеру на «Матч ТВ», где работал с момента основания канала 1 ноября 2015 года.