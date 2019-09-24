Павел Корчагин: «Надо откладывать по 10% от зарплаты»

- Раз в полгода мы с вами обсуждаем экономическую ситуацию в мире и России. Хочу вас как признанного эксперта-аналитика снова спросить про кризис. Очень многие уже начинают обсуждать возможный кризис 2020 года. В Америке последние 10 лет не было рецессии, а это рекорд, торговая война Китая и США, колебания цен на нефть, атака дронов в Саудовской Аравии… Многие говорят, что это предпосылки кризиса, и могут сформировать панику на рынке. Как, по-вашему, это все фантазии или все не очень стабильно?

- Первый раз про кризис мы с вами начали говорить три года назад. Пока этого кризиса не было. По поводу замедления американской экономике и других вещей, о которых вы сказали, говорить однозначно нельзя: американская экономика растет, торговая война и другие события, связанные с предвыборной борьбой самого Дональда Трампа, сами создают риски. Но Трамп заинтересован в своем переизбрании. И здесь больше политики. Я не ждал бы кризисных явлений до конца предвыборной кампании.

Единственная опасность – увеличение отрицательных ставок в Европе. Европа увеличила печать денег.

- Я так понимаю у немцев проблемы, и немецкая промышленность не очень хорошо себя чувствует? Китай стал покупать меньше их автомобилей...

- Они печатают деньги для того, чтобы поддержать стабильную инфляцию в районе 2%. Они сделали нулевые ставки, объявили программу количественного смягчения выкупа активов. И поэтому весь мир движется туда. Главная опасность заключается в том, что эти меры могут не помочь, выльется это в кризис на долговом рынке и инфляции. Но я не жду раньше 2021 года этих процессов.

- А может, его совсем не случится?

- Дело в том, что рыночная экономика она сама по себе так устроена – циклична и подвержена кризисам. Соответственно, настанет такой момент очищения, когда будет высокая долговая нагрузка.

- В российской экономике ситуация нелинейная в отличие от остального мира. Мы с 2014 года находимся в перманентной стагнации. У нас уже цена нефти и курс рубля не так связаны, как это было раньше. Тем не менее мы знаем бюджетное правило. Но если цена на нефть упадет, то перезагрузка нашей экономики и нацпроекты, которые сейчас набирают обороты, могут остановиться. Плюс искусственный интеллект и разговоры о том, что роботы всех заменят. Это создает нервный фон. И Россия со своей более закрытой экономикой, насколько защищена больше от кризиса сейчас, чем в 2008 или в 1998 году?

- Сейчас гораздо сильнее, чем в 1998 году, потому что тогда наши долги превышали наши резервы. Мы достаточно серьезно защищены. Если проводить параллели с 2008 годом, то бюджетное правило очень сильно увеличило стабильность самого бюджета.

Да, сейчас у нас нет сильного прорыва в экономике, нет сильного роста. Но ситуация выглядит более-менее стабильно. Без опасений можно использовать инструменты, такие как облигации Минфина РФ. В отличие от 1998 года иностранцы с удовольствием их покупают.

- Давайте поговорим о закредитованности российского населения. Люди привыкли к кредитам, ипотечная ставка становится ниже. Время ли сейчас покупать квартиру в ипотеку?

- Думаю, что да. В строительной отрасли происходят изменения. Обманутых дольщиков больше не будет. Но для строителей - это удорожание их проектов, цена может вырасти. Строить будут меньше, предложения будут сокращаться, а цены на квартиры вырастут.

- Деловые СМИ нас периодически пугают о том, что россияне должны триллионы рублей, и берут кредиты уже для того, чтобы погасить предыдущие. Эта круговая порука ни к чему хорошему не приведет. Этим пугают нас и создают нервный фон. Есть прецеденты и есть регионы, где эта тема актуальна?

- Конечно, есть. Их много. Достаточно просто обратить внимание на Центральный банк, на регулятор для банков, которые занимаются потребительским кредитованием. Он ужесточает норму резервирования банков, снижая рост потребительского кредитования.

Кредиты эти берутся от того, что люди совершают необдуманные покупки. Не хватает финансовой культуры: ведение семейного бюджета, планирование доходов и расходов. Не все это делают. Только 20% семей имеют представление о своем бюджете. И путь из закредитованности к достатку лежит просто в грамотном ведении бухгалтерии.

- Недавно в Нижегородской области ликвидировали очередную финансовую пирамиду. Насколько велик шанс сейчас людям быть обманутыми?

- Финансовых пирамид стало меньше, потому что многие прикрывались участниками финансового рынка. Также нельзя сказать, что народ у нас безграмотный в финансовом плане, наоборот. Но здесь вступает в игру алчность, обещания высокой доходности. Люди верят и идут на такой риск, еще и высокие проценты подкупают. Многие, кто вступал в пирамиды, потом писали, что это делали сознательно, понимая, что рискуют, но были готовы на эти риски. Если сравнивать с игрой в казино, здесь люди надеются «зайти» на старте и «выскочить» раньше. МММ породили истории, что вкладчик «вышел» до и очень хорошо заработал.

- У «Финам» достаточно большой клиентский лист. В Нижегородской области как с клиентами? Есть у людей деньги, они тратят существенные суммы для вкладов в те инструменты, которые предлагаете вы? Или есть сложности?

- Сложностей нет. Наоборот открываются все больше индивидуальных инвестиционных счетов на Московской бирже. Их стало больше, чем счетов в букмекерских компаниях в России. Финансовая культура растет, и она будет расти еще дальше. Все больше людей будет искать альтернативную банковским депозитам доходность, ее-то как раз и может предложить отечественный фондовый рынок в виде облигаций или для более рискованных инвесторов акций.

- Люди рассуждают как: банк - пассивная история. Думать не надо, положил туда средства, и потом они вернутся с процентами. А фондовый рынок – сложно. Как в таких случаях вы общаетесь с клиентами? Клиенты разные, с активной и пассивной позицией, кого больше?

- Больше тех, кто пассивен. Люди на фондовый рынок приходят начинающие, и наш регулятор в лице Банка России ограничивает инвестиционных советников в рекомендациях. Мы не можем клиенту без инвестиционного профилирования предлагать той или иной продукт. Как правило люди приходят на фондовый рынок, выбирают те же варианты, но не банковский вклад, а облигации федерального займа – ОФЗ. Мы им просто объясняем, в чем разница между ОФЗ, которые заканчиваются через год и через 15 лет, где больше возможность заработать и где меньше рисков.

- Есть за что хвалить российские компании с точки зрения доходности акций? Какие топ-5 российских компаний можно назвать, которые приносят стабильный доход акционерам?

- Я бы отметил в первую очередь металлургов, которые из кризиса 2013 года выбрались и провели серьезную модернизацию производства. Все металлурги свои денежные потоки распределяют в виде дивидендов. Они одни их первых компаний, которые стали платить дивиденды акционерам поквартально.

Кроме того, много компаний из нефтегазовой отрасли, ОПЕК+, электроэнергетика, Сбербанк –флагман нашего фондового рынка. Банки становятся все более эффективнее, превращаются в IT-компании, внедряя искусственный интеллект, становятся интернет-гигантами, которые создают свои эко-системы и потенциально увеличивая свою стоимость.

В целом российские акции выглядят более здоровыми, чем американские аналоги, потому что закредитованность российских компаний значительно меньше, дивидендная доходность российских акций больше. Вложенный рубль возвращается не за 20-30 лет, а за 5 – 8 лет.

- Как научиться откладывать деньги? Какие основные финансовые параметры нужно знать, чтобы быть уверенным в своем завтрашнем дне?

- Во-первых, нужна внутренняя мотивация, во-вторых, подушка безопасности, которой хватит на 3 – 6 месяцев жизни.

- Сколько процентов от зарплаты человек должен отложить?

- Рекомендуем 10%. Кому-то сложно откладывать такую сумму, но можно начать с малого 2-3%, постепенно повышая. Две или три тысячи отложить надо. Философия такая. И должна быть дисциплина.

После того, как человек закроет финансовый риск, ему нужно будет закрыть страховые риски: здоровье и недвижимость, приобретая страховки. И уже когда у него все вопросы безопасности решены, подушка продолжает накапливаться, он может переходить к инвестициям, покупке облигаций и акций, а также к другим источникам инвестирования, которые потом будут генерировать пассивный доход, не привязанный к работе и сфере деятельности.

- От осени ждете положительных всплесков на рынке?

- Осень, как правило, в последние годы турбулентна. В какой-то момент рынки могут расти, где-то снижаться. В целом же я жду дальнейшего снижения процентных ставок по всему миру, что вызовет рост доходности облигаций и акций.