«Я всегда мечтал о море!»: Бывший циркач из Нижнего Новгорода всерьез занялся судомоделированием

Уникальный мастер Владимир Кондратенко живет в Нижнем Новгороде. После выхода на пенсию бывший артист цирка воплотил свою давнюю мечту - научился помещать парусные корабли в бутылки. И сегодня среди его творений есть точные копии «Алых парусов», «Черной жемчужины» и других отечественных и зарубежных кораблей.

Мастер признался, что с юности любит фильм "Алые паруса".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Съемки у Бондарчука и гастроли с Поповым

Судомоделист признается, что тяга к морю у него с малых лет. В молодости нижегородец купил книгу «И с той поры на кораблях моей дороги» про курсантов из мореходного училища и стал буквально бредить водной стихией. Однако по состоянию здоровья - у него была травма, мечте стать моряком не было суждено сбыться. Имелась у Владимира Георгиевича и другая страсть. Он желал быть художником и даже пошел учиться в профильное училище, но не окончил его.

- Меня готовили стать учителем черчения и рисования, а я-то хотел быть художником! - пояснил собеседник «Комсомольской правды».

Параллельно молодой человек занимался конным спортом. И вскоре навык держаться в седле ему пригодился. Кондратенко пригласили на съемки в массовых сценах «Войны и мира» Сергея Бондарчука.

Недавно пенсионер начал делать бутылки с подсветкой. Выходит красиво!Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Туда набирали допризывников, занимающихся конным спортом. Мне надо было скакать, а после сшибать французов с лошадей. В общем-то, я был каскадером, - рассказал нижегородец. - Первый дубль сняли нормально, а во время второго карабин отцепился, и я грохнулся на землю животом. Поначалу вроде ничего, отлежался. Дубль мы отсняли. А на следующий день повезли на операцию в киевскую больницу. Заворот кишок у меня был.

Через год Владимир Кондратенко восстановил здоровье и пошел работать в цирк по стопам своего отца акробата. Сначала просто тренировал молодых джигитов да лошадей объезжал, а потом и сам начал выполнять трюки. Чего за пять лет работы в цирке только не было! Главным событием, конечно, стали заграничные гастроли с легендарными циркачами Олегом Поповым и Валентином Филатовым. Вместе они объездили Польшу, Германию, Францию, Голландию и Америку.

Иногда в работе с мелкими деталями Кондратенко использует лупу.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Домой вернулся и бросил цирк. Начал работать фотокорреспондентом в многотиражке, потом снимал для Дома моделей. А в 1990-х грянул кризис, многие лишились работы, и я в их числе. Что же делать? Подался на Покровку торговать своими картинами. Писал я, конечно, для себя. Вся стена дома была ими увешана, но выживать как-то надо было. Выжил, - с грустью вспоминает Кондратенко.

Невысокого пожилого художника с добрейшей улыбкой можно встретить на пешеходной улице и сегодня. В основном нижегородец ходит туда ради общения, заодно и кораблями в бутылках приторговывает.

Один заказчик попросил поместить в бутылку подводную лодку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На все руки мастер

Собственно, оригинальное хобби - корабли в бутылки засовывать - появилось у пенсионера Владимира благодаря работе на Большой Покровской. Как-то в 90-х у художников зашла речь про этот вид судомоделирования. «И такое бывает!» - подумал бывший циркач и загорелся желанием обучиться этому ремеслу. Правда, не знал, откуда черпать информацию. Это сейчас просто: зашел в интернет, почитал, посмотрел и делай. Так что прежде чем освоить хобби, Владимир Георгиевич получил еще парочку профессий.

- Потеряв работу фотографа, не знал, куда и податься. Вдруг знакомые сказали: «Ты мастер на все руки. Пошли в ремонтно-строительное управление!» А у меня ни разряда, ничего. В трудовой книжке только и было «резчик по дереву», - заулыбался Кондратенко. - И мне поручили сделать лестницу. Вроде как испытание такое. Директор приехал, посмотрел на выполненную работу и сказал: «Четвертый разряд!» А он в то время только у бригадиров был. Поработал немного плотником, а потом пошел на завод «Почаина», где мне снова дали испытательную работу. Справился с ней, конечно. Начальник сказал: «Пиши на столяра пятого разряда». Я было воспротивился. За что? А он: «Хорошо работаешь. Должен и получать хорошо!»

Некоторые инструменты мастер на все руки изобретает сам.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Только на «Почаине» тоже не срослось. Завод стал закрываться, и Владимир Кондратенко отправился на биржу труда, где простоял не один год. В итоге согласился на работу в ЖЭУ рядом с домом, параллельно продолжая приторговывать картинами на Покровке. А уж оттуда на пенсию ушел. На ней нижегородец и вспомнил про бутылки да корабли.

- Я же чем только не занимался в детстве! Все кружки в Доме пионеров обошел: и судомодельный, и авиамодельный, и радиокружок, и ИЗО. На пенсии мне это пригодилось, - засиял Владимир Георгиевич. - Азы подсмотрел в интернете, а потом сделал свой первый корабль.

Владимир Кондратенко не только циркач и плотник, но еще и художник. Стены в квартире увешаны его работами.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Эта штука затягивает!»

Первую работу пенсионер называет простецкой. Сегодня такие экземпляры бывший циркач делает на раз. Среди работ встречаются как заграничные корабли, так и отечественные. Но наибольшим спросом, по словам мастера, пользуются «Алые паруса» и «Черная жемчужина».

- Все делаю сам: точу детали, вырезаю пробки для бутылок. Вот орла, к примеру, сделал! - похвастался пенсионер. - Я и инструменты сам изобретаю. Мое ноу-хау - рисовать на задней стенке бутылки. А обычной кисточкой это сделать не получится. Так я придумал специальную!

Владимира Кондратенко пригласили на выставку-ярмарку "Арт Россия".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

За четыре года Владимир Кондратенко набил руку и уже вовсю принимает заказы на изготовление кораблей в бутылках. Стоимость зависит от сложности изделия, его размеров и потраченного времени мастера. Однако нижегородец уверяет: аналогичные работы в интернете обойдутся в два раза дороже. Заказов немного, но есть. Например, недавно Владимира попросили сделать подводную лодку в бутылке, а чуть раньше пришел запрос на самолет Ил-76.

- Ой, в бутылку можно запихнуть что угодно. Хоть паровоз, - отмахнулся Кондратенко. - И знаете, эта штука так затягивает. Жена иной раз просит: «Сходи в магазин», а я говорю: «Да не могу я, у меня корабли!»

Сейчас бывший цирковой артист готовится к выставке-продаже «Арт-Россия 2019», куда его пригласили организаторы, заприметив на Покровке. В первом павильоне с 4 по 13 октября любой желающий сможет не только поближе рассмотреть творения нижегородца, но и приобрести любой экспонат на память.

"Алые паруса" пользуются спросом у покупателей.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

КСТАТИ

Владимир Кондратенко - отец того самого Александра Кондратенко, руководителя кинокомпании «Кондор». Режиссер, актер и каскадер снял телесериал «Имя ему Легион», фильмы «Катарсис», «Лишние» и «С Днем Победы», а также участвовал в съемках сериала «Московская борзая». Примечательно, что в фильме «С Днем Победы» засветился и Владимир Георгиевич, сыграв эпизодическую роль.